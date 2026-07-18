Ona mu je kao majka: Ivanu Marinkoviću se obratila žena koja mu mnogo znači, on opako potkačio Aneli! (VIDEO)

Ne može bezu provokacije!

Danas se u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9" održava specijalna emisija, samo dva dana pred veliko superfinale. Voditeljka Maša Mihailović došla je u Belu kuću, a finalistima će biti emitovane video poruke njihovih porodica i prijatelja.

Ivanu Marinkoviću se javila njegova prijateljica i admin grupe "Šmekeri".

- Smirena je. Posle majke mi je kao smernice kroz život. Mi smo postali prijatelji. Njen suprug je suprotnost, on čak ni ne prati i kad sefnemo blene negde. Znam da su uz mene i nikad nisam sumnjao u njih. Drago mi je da su potvrdili, a to i znam, ovo je moja najbolja sezona. Ja neću da obećavam kola ako pobedim, nego ću da kupim nešto od svog honorara - govorio je Ivan.

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Autor: A. Nikolić