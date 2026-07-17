Ne da mu mira: Maja ponovo turira mozak Asminu, on na granici da poludi (VIDEO)

Ne može da izađe na kraj sa njom.

Maja Marinković vratila se u hotel kako bi nastavila raspravu sa Asminom Durdžićem.

- Unakazili su te u pitanjima, a ja sam te branila. Majo, bila si nam svima favorit, da li se kaješ što si ušla u vezu sa njim? Da li se kaješ što si ušla u vezu sa najvećim ljudskim odronom? Rekla je da si gledao Staniju. Je l' ti mrziš mene? Nećeš da mi pomogneš da nađem haljine sad - rekla je Maja.

- Lepo ti kažem pusti me da spavam - rekao je Asmin.

- U pravu su da hoćeš da se pereš sad. Ne prolazi ti fora - rekla je Maja.

- Laku noć - rekao je Asmin.

- Iživljavaš se! - rekla je Maja.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu.

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Autor: A.Anđić