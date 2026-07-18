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Nadam se da su nešto ostavili na kartici: Anđelo iskreno priznao koliko mu znači podrška najboljih prijatelja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oduševio se kad je ugledao svoje najbolje drugove!

Danas se u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9" održava specijalna emisija, samo dva dana pred veliko superfinale. Voditeljka Maša Mihailović došla je u Belu kuću, a finalistima će biti emitovane video poruke njihovih porodica i prijatelja. 

Naredna poruka je bila za Anđela Ranklovića, a njemu su se obratili najbolji prijatelji.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo mnogo znači i zahvalan sam svima koji su bili uz mene ove sezone. Dužan sam svima jer je značila svaka njihove reč. Nadam se da ste ostavili nešto na kartici i meni da se počastim - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

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