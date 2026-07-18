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Poruka Slaviće Delić izazvala kolaps: Maja skočila kao oparena, Teodora jedim potezom pokazala da se Bebici sprema šut karta: Jedva čekam da... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nisu mogli da ostanu imuni na ovaj video!

Danas se u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9" održava specijalna emisija, samo dva dana pred veliko superfinale. Voditeljka Maša Mihailović došla je u Belu kuću, a finalistima će biti emitovane video poruke njihovih porodica i prijatelja. 

Naredna čestitka bila je za Teodoru Delić, a njena majka je žestoko oplela po Nenadu Macanoviću Bebici i tražila je svojoj ćerki da ga ostavi.

- Istina je sve što je rekla moja majka. Ja nikad ne bih vređala i to me izdvaja od ovih monstruma. Što se tiče ovoga što je rekla bar je iskrena i nije se folirala. Mi njem stav i mišljenje znamo. Ona je iskrenija od svih koji su se javili. Moja majka je direktna i u brk kaže, pa je opet pokazala da nije folirant kao neki prethodni koji su se folirali. Smatram da sam pokazala veliko srce kad sam prešla preko nekih stvri, ali i Nenad je prešao. Pričaćemo kad izađemo. Čekaju nas putovanja i jedva čekam sa njima da odem negde i odmorim se. Ja odlučujem o svojim izborima, nikad ništa nisam garantovala - govorila je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sad vidim da ona ne poštuje svoju majku jer njenog dečka naziva psihopatom. Ja se kladim da će i sledeće sezone da bude ista priča, nego su sad sam smirili da zamažu oči narodu. Iver ne pada daleko od klade jer vidimo da je Teodora preslikana mama, a samo se njena majka obratila i vređala joj partnera - dodala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

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