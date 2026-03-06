Filip je najpokvareniji: Ivan brutalno raskrinkao Đukića! Teodora čeka njegov potez, Bebici se sprema šut-karta! (VIDEO)

Drama!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" došlo je do haosa jer su takmičari brutalno iskreno iznosili mišljenje o Filipu Đukiću, Teodori Delić i Nenadu Macanoviću Bebici.

- On se smeje na prvi snimak i ovo mu je olakšanje. Ona je rekla da više nikad neće da ide u Kotež i to je veliki korak ka njenom oslobođenju. Ona pravi korake, neće da ga ostavi do kraja i sprda se sa njim. Asmin ima ostrašćenost prema Filipu i odmah pređe na njega. Njih troje su lažovi, Bebica da joj veruje i neću da se ponavljam. Ona laže i kroz smeh govori kako ima neka emocije, a pre tri meseca je rekla da ne puši već tri meseca i to znači da je bilo nešto ispod pokrivača. Filipa kao ništa ne zanima, a kroz pitanja je sve rekao. Filip je ovde najpokvareniji jer Bebica čeka da ga Teodora ostavi i samo moli Boga da Filip ne da odobrenje jer Teodora čeka Filipa. Evo Filip sutra da kaže da mu se Teodora sviđa i da se njoj obrati, šta bi rekla? - govorio je Ivan.

- Naravno da ne - rekla je ona.

- Da se desi spoj tu bi bio kraj i Bebica ne bi imao gde - dodao je Marinković.

-Bebica sad ima plan da spusti loptu i da je ne vređa, a kad to pređe onda je mala uvredi. Ja sad na klipu vidim da je Filip veoma kvaran i da želi nešto da radi u inat Bebici ili da iskreno sazna od Teodore neke stvari. Oni su znali da će sve ovo ovde da dođe, a Teodora se opustila - rekao je Dača Virijević.

Autor: A. Nikolić