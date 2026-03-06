AKTUELNO

Zadruga

Filip je najpokvareniji: Ivan brutalno raskrinkao Đukića! Teodora čeka njegov potez, Bebici se sprema šut-karta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" došlo je do haosa jer su takmičari brutalno iskreno iznosili mišljenje o Filipu Đukiću, Teodori Delić i Nenadu Macanoviću Bebici.

pročitajte još

Nahranio njegove deluzije: Anđelo uveren da Teodora i Bebica nisu osuđeni na propast, veruje u njihovu ljubav! (VIDEO)

- On se smeje na prvi snimak i ovo mu je olakšanje. Ona je rekla da više nikad neće da ide u Kotež i to je veliki korak ka njenom oslobođenju. Ona pravi korake, neće da ga ostavi do kraja i sprda se sa njim. Asmin ima ostrašćenost prema Filipu i odmah pređe na njega. Njih troje su lažovi, Bebica da joj veruje i neću da se ponavljam. Ona laže i kroz smeh govori kako ima neka emocije, a pre tri meseca je rekla da ne puši već tri meseca i to znači da je bilo nešto ispod pokrivača. Filipa kao ništa ne zanima, a kroz pitanja je sve rekao. Filip je ovde najpokvareniji jer Bebica čeka da ga Teodora ostavi i samo moli Boga da Filip ne da odobrenje jer Teodora čeka Filipa. Evo Filip sutra da kaže da mu se Teodora sviđa i da se njoj obrati, šta bi rekla? - govorio je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da ne - rekla je ona.

- Da se desi spoj tu bi bio kraj i Bebica ne bi imao gde - dodao je Marinković.

pročitajte još

Koja budala misli da ona tebe čeka? Alibabu preselo da sluša Filipove šlagere o kosmičkoj zaljubljenosti u Lores, Đukić burno reagovao! (VIDEO)

-Bebica sad ima plan da spusti loptu i da je ne vređa, a kad to pređe onda je mala uvredi. Ja sad na klipu vidim da je Filip veoma kvaran i da želi nešto da radi u inat Bebici ili da iskreno sazna od Teodore neke stvari. Oni su znali da će sve ovo ovde da dođe, a Teodora se opustila - rekao je Dača Virijević.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Džordi se sprema šut-karta? Anđela videla kako joj spletkari sa Enom Čolić, Gastoz ostao bez opravdanja! (VIDEO)

Zadruga

Dupla šut-karta: Maja na brutalan način odjavila Alibabu i Luku, Vujović zbog Anite povukao potez koji niko nije očekivao! (VIDEO)

Zadruga

Kačavenda najavila haos: Vanja Živić joj se zamerila, sprema joj šut-kartu! (VIDEO)

Zadruga

Samo u ovom prostoru sam sa tobom, da smo napolju... Teodora ne prestaje da šikanira Bebicu, provalila njegov plan da ispadne žrtva! (VIDEO)

Zadruga

Samo da izađem odavde... Teodora najavila Bebičinu šut-kartu, ponovo je izluđuje zbog Đukića! (VIDEO)

Zadruga

ŠUT- KARTA: Aneli odjavila Luku za sva vremena, on joj priredio novo poniženje i priznao koju devojku VOLI! (VIDEO)