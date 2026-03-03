AKTUELNO

Zadruga

Samo u ovom prostoru sam sa tobom, da smo napolju... Teodora ne prestaje da šikanira Bebicu, provalila njegov plan da ispadne žrtva! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Teodora Delić urlala je na Nenada Macanoića Bebici jer je stekla utisak da on namerno neće da jede kako bi ispadao žrtva u publici i ostavljao utisak da je od tuge izgubio apetit.

- Samo u ovom prostoru sam sa tobom, da sam napolju bilo bi mrš u p*ćku materinu - rekla je Teodora.

- Ma mrš ti - odbrusio je on.

pročitajte još

Haos na sve strane! Sofija jedva čeka da naplati sve Dušici i Anastasiji, ona zaplakala: Kajem se zbog odnosa sa Borom, obrukala sam porodicu (VIDEO)

- Znamo šta je realnost, ali neću da ti kažem i nema toga. Znam ja šta se priča napolju - govorila je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta se priča? - pitao je on.

- Pa znam kako ovo izgleda i kako ti izgledaš napolju - rekla je ona.

pročitajte još

Marinkovići zajedno rešetaju: Bora i Maja udružili zle jezike, pa nikad brutalnije unakazili Boginju! (VIDEO)

- Izgleda da ti mene ne voliš - dodao je on.

- Izgledaš najbolesnije - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Pink.rs elita uzivo

POVEZANE VESTI

Zadruga

Uključila sam razum: Teodora na korak da odjavi Bebicu! On samo što ne doživi nervni slom, Delićeva hladna kao led! (VIDEO)

Zadruga

Potonuo kao Titanik: Bebica ne prestaje da roni gorke suze, Teodora ne može da ga dozove pameti! (VIDEO)

Zadruga

Ja ti ovde služim samo za s*ks: Mina se ne smiruje, haos sa Viktorom ne prestaje (VIDEO)

Zadruga

Haos ne prestaje: Luka doneo odluku da raskine sa Anitom, ona na korak do nervnog sloma! (VIDEO)

Zadruga

Propao joj plan: Aneli pokušala da spusti loptu sa Ivanom, on je brutalno oduvao! (VIDEO)

Zadruga

Samo da se završi, da prodišemo i Filip i ja: Teodora navodno ne cveta zbog vezivanja sa Đukićem, pa se osvrnula na Bebicu: Napolju mi NE BI imao pris