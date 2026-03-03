Samo u ovom prostoru sam sa tobom, da smo napolju... Teodora ne prestaje da šikanira Bebicu, provalila njegov plan da ispadne žrtva! (VIDEO)

Drama!

Teodora Delić urlala je na Nenada Macanoića Bebici jer je stekla utisak da on namerno neće da jede kako bi ispadao žrtva u publici i ostavljao utisak da je od tuge izgubio apetit.

- Samo u ovom prostoru sam sa tobom, da sam napolju bilo bi mrš u p*ćku materinu - rekla je Teodora.

- Ma mrš ti - odbrusio je on.

- Znamo šta je realnost, ali neću da ti kažem i nema toga. Znam ja šta se priča napolju - govorila je Teodora.

- Šta se priča? - pitao je on.

- Pa znam kako ovo izgleda i kako ti izgledaš napolju - rekla je ona.

- Izgleda da ti mene ne voliš - dodao je on.

- Izgledaš najbolesnije - rekla je Teodora.

Autor: A. Nikolić