Zadruga

Haos ne prestaje: Luka doneo odluku da raskine sa Anitom, ona na korak do nervnog sloma! (VIDEO)

Drama!

Luka Vujović i Anita Stanojlović žestoko su se posvađali pred početak žurke, a ona ga je i dalje napadala zbog Maje Marinković zbog čega je on poželeo da stavi tačku na njihovu ljubavnu vezu.

- Šta je problem? Veruješ Mini? Sa njom budi u vezi - rekao je Luka.

- Ko veruje Mini? Idi j*bi se sa Minom. Znam kakva ti je faca bila - govorila je Anita.

- Ništa nisam uradio. Hoćeš da kažeš da sam muvao devojku? Ne flertujem sa Majom, ona mene ne zanima. Kad sam ušao imao sam par pogleda i dva, tri osmeha. Neću više da se pravdam i dolazi situacija da nisam srećan u ovom odnosu - govorio je Luka.

- Izađi. Sad možeš večeras da flertuješ - rekla je Anita.

- Ja iz normalnog odnosa neću da izađem, a da hoću izašao bih. Ja sam imao mnogo veliki razlog da izađem iz veze, kad je rekla da si slala lajkova, kad si digla ruku na mene - pričao je Luka.

- Mogla sam i ja kad si davao sokove i zvao me njenim imenom. Tebi fali da flertuješ, ti ne možeš bez toga. Ti nisi iskren i lako ti je da izađeš i veze - rekla je Anita.

- Sad ti kažem da mi se ne obraćaš - dodao je on.

