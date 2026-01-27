AKTUELNO

Haos ne prestaje: Luka hoće da ostavi Anitu zbog Relje Popovića, sve tajne isplivale na videlo! (VIDEO)

Tokom "Igre istine" došlo je do haosa kad su zaratile Anita Stanojlović i Mina Vrbaški i kad je na dnevi red ponovo došla njena navodna afera sa reperom Reljom Popovićem.

- Luka, ako je voliš ne blamiraj se i to je bilo pre tebe. Ona ima razlog što te je lagala jer je na televiziji. Ona bi ti to možda priznala napolju - rekao je Asmin.

- Kako je njima rekla? Ja se ne zakopčavam na leđa. Ja sam joj pre tri dana rekao da nemam poverenje u nju - dodao je Luka.

BUKTI RAT MINE I ANITE: Sve tajne izlaze na videlo, Vrbaški konačno raskrinkala navodnu aferu sa Reljom Popovićem! (VIDEO)

- Ti mene sad kanališ - rekla je Anita.

- Pa nisi mi ispričala za Relju - dodao je on.

- Pa nisam - poručila je Anita.

- Ona je sama sad dala odgovor. Treba da kaže šta postoji - rekla je Mina.

Mina Vrbaški kreće da raskrinkava: Provalila tajni plan Anite i Luke, pa konačno provorila o svemu što zna o navodnoj aferi sa Reljom Popovićem! (VIDE

- Mina, tvoja reakcija je meni rekla da je ona slagala. Ja sam rekao da neću biti sa njom ako je bila. Ona zna da ja sumnjam od prvog dana i da joj nisam verovao zbog Mine, Dače i kako se upetljala - govorio je Luka.

- Nije ona toliok inteligentna da izmisli modrice posle grubog s*ksa - rekao je Janjuš.

- Luka sve zna, svega je svestan ali mu je lepo sa tobom - rekao je Lepi Mića.

- Luka, ja verujem da se ona tebi zaklela da nije imala ništa sa njim - dodao je Janjuš.

MLADA JE, A ISPRED SEBE IMA POVREĐENU ZVER! Majka Luke Vujovića priznala da joj je Anita sve draža, žestoko osula rafal po Aneli, pa se osvrnula na HA

- Kunem se da je tako. Ja sam rekao da mi je čudna, kao i da mi je Minina reakcija sve rekla - govorio je Luka.

- Ovo je istina i još gore ste napravili. Svaka čast - poručio je Ivan.

