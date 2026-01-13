Prijateljstvo Bore i Filipa na tankom ledu: Anastasija otkrila kako je Santana pljuvao sve, Đukić doneo odluku! (VIDEO)

Drama!

U toku je još jedna "Igra istine" u "Eliti". Luka Vujović postavio je pitanje Filipu Đukiću o situaciji sa Borom Santanom i tražio mu da prizna da li ga je povredio.

- Zamerio mu jesam, razočarao me je, ali kad vidim u kom je stanju ne bih mu to prebacivao i loše bih se osećao kad bih mu okrenuo leđa u ovoj situaciji. On je uradio katastrofalnu stvar, ne opravdavam ga, ali ću da pokušam da mu pomognem. Ja imam neke granice. On je počeo da prebacuje sve više, nisam mu ja psiholog, ni mama, ni tata. Jutros kad sam mu video pogled sve mi je bilo jasno jer ga znam 10 godina, a takav mu pogled nikad nije bio. Nemam problem sa tim da sam p*der jer znam ko sam i šta sam. Problem mi je jer se upliće moja bivša verenica od pre tri godine. Ja sam to saznao i napolju, mogao sam da kačim storije i demantujem, ali znam da to nije istina i ja sam svestan sebe. Ovo je bilo nepotrebno i ne znam šta je hteo da postigne time - govorio je Filip.

- Da li imaš osećaj da je on ljubomoran na tebe? - pitao je Janjuš.

- On je meni prebacivao da ja gledam u tebe. Nikad nisam započela temu i ne znam što je imao potrebu da mi priča o tebi, Anđelu i Maji jer namera nije bila dobra. On je meni pričao kao da u to veruje u tom trenutku i hteo je da te ponizi - govorila je Anastasija.

- On je jutros rekao da si ti htela da ga poniziš. Ja u sebi nemam ljubomoru, komplekse i sujetu prema nekome. Ako je neko bolji, lepši, veći šmeker ja nemam problem sa tim. Ja sve i da imam to, onda se ne bih družio sa tom osobom. Možda je moja greška što kroz sebe gledam ljude. Ako to on ima u sebi morate njega da pitate - nastavio je Đukić.

- On je pričao o tebi i njegovoj bivšoj ženi i baš je bio ljut. Mislim da je sujetan na tebe - dodala je Anastasija.

