Poludela: Luka uspeo da dovede Anitu do nervnog sloma, ona mu zapretila udarcem! (VIDEO)

Pokušala da ga skloni od sebe!

Luka Vujović šapnuo je Aniti Stanojlović nešto što je nju jako iznerviralo, zbog čega ga je zamolila da se odmah skloni kako ga ne bi nabola, ali je on uspeo da ispegla situaciju.

- Znam ja na koga ti misliš, nabošću te - rekla je Anita.

- Ne zezaj, volim te - rekao je Luka.

- Nemoj da mi se igraš sa živcima - rekla je Anita.

- Volim te - rekao je Luka.

- Skloni se - govorila je Anita.

- Je l' me voliš? - upitao je Luka.

- Da, malo - rekla je Anita.

- Koliko? - upitao je on.

- Dovoljno - rekla je Anita.

- Ja tebe volim najviše - rekao je Luka, pa počeo da cmače Anitu.

- Aj samo mi pomozi, mnogo mi se spava - rekla je ona.

- Kako si lepa, imaš prćast nos kao neka gica prasica - rekao je Luka.

Autor: N.Panić