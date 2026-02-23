Samo da se završi, da prodišemo i Filip i ja: Teodora navodno ne cveta zbog vezivanja sa Đukićem, pa se osvrnula na Bebicu: Napolju mi NE BI imao pristup, POGORŠAO SE (VIDEO)

Iskrena ili pak, nije?!

Nakon odgledanog video priloga u kom je prikazan odnos Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice tokom ovonedeljnog zadatka "ljubavne lisice", voditelj i novinar Darko Tanasijević porazgovarao je sa Teodorom o svim aktuelnim temama.

- Kako ti je ovih dana - pitao je Darko.

- Iskreno, neću da se upoređujem sa drugima, ali mislim da mi je baš težak. Ne znam da li mi je teže što mi je Nenad non stop nad glavom, što sam vezana lisicama jer ne mogu da radim šta hoću, pa osetim grižu savesti jer ni Filip ne može da radi šta hoće i da ide gde hoće, pa i mora da sluša sve to. Nadam se da će se u utorak završiti zadatak, da možemo da prodišemo Filip i ja, a i Nenad (smeh) - rekla je Teodora.

- Pogledali ste ljubavni video tebe i Filipa, kako izgledate - pitao je Darko.

- Klip je stvarno onako lep i lepo je odrađen, ali mislim da imaju neke sekvence gde nije tako izgledalo, ali je neko to tamo tako video i sada je pitanje što sam ja plakala. U trenutku kada sam videla da je dobio udarac, meni je to ostalo traumatično u sećanju i naravno da ću krenuti da plačem. Nisam mogla da steknem emocije, mi smo se dva meseca gledali samo i tih sedam, osam dana koliko smo bili tu zajedno dok nije došlo do toga, tako da nisam mogla da stvorim emociju da bih sada plakala zbog toga. Krivo mi je što se tako izdešavalo - rekla je Teodora.

- Vidiš kako su te komentarisali Kačavenda i Ivan, kažu da si pokazala otvoreno strah za Filipa, pa se Nenad iskalio na Uroša - pitao je Darko.

- Ne želim da niko zbog mene dobija bilo šta. Ja znam da Uroš nije bio problem, nego što sam mu ja odbrusila, pa je on tako reagovao na Uroša - rekla je Delićeva.

- Teodora, šta Bebici nije jasno kada mu kažeš: "za dva dana da se završi rijaliti, mi nemamo sudbinu", šta ovi zidovi oko vas menjaju - pitao je Darko.

- Mislila sam to u fazonu kao da ti tako neko non stop drobi nad glavom, da sam napolju, pobegla bih od njega kada to radi, u tom trenutku...Ja Nenada volim, imam emociju. Znam da ovaj prostor nas opet veže zajedno jer on ima pristup meni, a da sam napolju, ne bi imao. Kada sagledam sada stvari, promenio je stvari na gore, pogoršalo se. Imao je ponašanje gde su bile i modrice i sve, ta neka njegova bes. To je i gore, to se ranije nije dešavalo. Moji nikada neće želeti da ga vide, verovatno i njegovi isto mene, iako ne znam šta sam ja uradila, ali dobro...Nismo srećni ni ja ni on, to je nešto što se vidi, to je realno...Nama je momenat sreće, a svađamo se često. Mi se posvađamo oko ove sitnice ovde na stolu, a onda krene sve iz prošlosti. Ništa ne planiram, radim sve u trenutku kako se osećam - rekla je Teodora.

- Je l' ti prija Filip - pitao je Darko.

- Ne osećam nikakav vajb da mi prija...Kao što je i on pričao, možda da se to nije desilo, možda bi ušli u odnos i bilo bi bajno ili ne bi, ko zna šta bi bilo, ali kada je stavljena tačka, to je prekinuto i kraj...Ja kada bih gledala nas i kada bih pogledala klip sa Filipom, ja bih rekla isto kao i oni, isto bih komentarisala, iako to nije tako - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić