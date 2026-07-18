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Ovo nije mogla ni da sanja: Mina Vrbaški dobila zajedničku video poruku od majke i oca! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oduševila se kad je zajedno videla svoje roditelje!

Danas se u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9" održava specijalna emisija, samo dva dana pred veliko superfinale. Voditeljka Maša Mihailović došla je u Belu kuću, a finalistima će biti emitovane video poruke njihovih porodica i prijatelja. 

Mina Vrbaški dobila je poruku od oca i majke.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je moj tata i moja mama. Eto oni su na okupu, a ja to nisam očekivala. On i ja smo bili u svađi, odnos nam nije bio bajan i sjajan, ali očigledno nas je zbližilo kad je baka sa njegove strane preminula - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

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