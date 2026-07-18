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HOĆU JA DA KUPIM: Bora otkrio da li se čuo sa Milicom Kemez, pa priznao da je šokiran cenom koju je stavila za plac (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, red tv printscreen ||

Nije mu lako da se nosi sa tim, ali želi taj plac za sebe!

Voditeljka Ana Radulović je u večerašnjoj emisiji "Finalno izbacivanje" ugostila Saru Stojanović i Boru Santanu koji su prethodne večeri napustili Elitu, a sa njima su u stidiju bili Cimi, Milan Stojičković, Sandra Todić, Milosava Pravilović i Jovana Cvijanović. 

Foto: TV Pink Printscreen

Bora je tokom emisije govorio o odnosu sa Milicom Kemez:

- Milica je kontaktirala sa mojom porodicom, ali eto. Iskreno ona prodaje plac, koji smo mi kupili, ja ne tražim da mi vrati to, ali ja hoću da ga kupim tačnije da ga otkupim od njje. Moji prijatelji su hteli umesto mene da ga kupe, ali ona nije prodavala, digla je cenu kao da je Dedinje u pitanju, ali ja ću je zvati kao čovek - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

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