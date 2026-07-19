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On je bio na mojoj slavi: Bora progovorio o Milici Kemez i njenom partneru, i dalje ne dolazi sebi zbog izdaje bivše i prijatelja (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pokušava da shvati što su mu to uradili!

Tokom večerašnjem Finalnog izbacivanja, voditeljka Ana Radulović je razgovarala sa Borom Santanom, o njegovoj bivšoj supruzi.

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- Ona je u vezi sa mojim prijateljem, koji je bio stalno kod nas i mi kod njega, bio mi je na slavi, bili smo bliski, a oni su sada zajedno, a meni je to kao čin jako poremetilo rijaliti. Nije meni problem što je ona našla dečka, nego taj čin da su to uradili. Mene je to jako povredilo, nisam mogao da spavam, nije mi bilo lako. - rekao je Bora pa je dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Taj drug je ispratio mene i Minu ovde u Elitu, zvao nas je na video poziv, e sada neko se ispalio i rekao da je to trajalo od januara, a on je bio kod mene na vikendici sve to vreme, družio se sa mnom, a ona je sve znala nakon našeg raskida i pre toga, ona je meni prebacivala za vikendicu, nakon našeg razvoda, evo primer, Jovana i ja na piću, i on je sa nama, Milica i ja nismo zajedno, a on ode, i Milica mi šalje poruku da sam ja sa Jovanom, šta ona pije, sve je znala, ali eto on je to njoj govorio. Ako je to njihova srećna, neka su srećni. Ja sam to preživeo u Eliti, a sada ako ih vidim, sve najbolje i to je to. Moram da kažem da je on bio sa Miličinom sestrom Mirelom, MIlica je upoznala sestru sa njim, a da li su bili u vezi ne znam, ali eto zavšrio je sa Milicom. Meni su prijatelji rekli da su oni u vezi, a da je njoj sada dosadno u vezi. On je sada na nekoj poziciji. Nisam ja ljubomoran, niti želim da pričam o tome, ona je samo pripremila sve, da ode od kuće, ali eto, iskoristila je priliku i uradila to. - rekao je Bora pa je dodao:

- Lili se ispalila i rekla da su oni deset meseci u vezi, a to je rekla u oktobru, iskreno ne znam od kada su u vezi, ali po tome od januara. Ja sam njoj sve dao i sve sam je naučio, kako da radi, kako da vodi emisiju, ali eto - dodao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen, red tv printscreen

Autor: N.B.

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