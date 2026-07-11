Ja ne gubim ništa, a on je izgubio mnogo: Kačavenda raspalila vređalicu po Janjušu i njegovoj vezi sa Vanjom, on gleda i ne veruje šta ga je snašlo! (VIDEO)

Milena je totalno poludela dok je pričala o odnosu sa Janjušem i njegovoj vezi sa Vanjom, pa ga je tokom razgovora sa Jocom novinarom sve vreme pratila u stopu, a on nije mogao da shvati šta mu se dešava!

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Jovan Ilić pozvao je Milenu Kačavendu kako bi detaljnije pričala o odnosu Marka Janjuševića Janjuša i Vanje Živić, koji je i prethodnih dana jako žestoko i bez dlake na jeziku komentarisala.

- Sve što je ona rekla za mene on u to čvrsto veruje i dođe kao da nemam nigde nikoga, pa sam se samo njoj jadnoj poveravala. Tvrdim da on nju nikako ne poznaje. On je meni pričao da planira da menja život i da živi skladnije svojim godinama. Vanja je lagala gomilu stvari ovde, kao to da sam je savetovala za Asmina i Anđela. Njoj se Asmin fizički dopadao spolja i to smo svi komentarisali tad, a na kraju sam ja ispala neki kreten. Terza je danas rekao da je Sofija pričala o tom pozajmljivanju novca, a ja to nisam znala. Janjuš je sa njom 100 dana u vezi, a j*bala mu je sve, a i on je njoj svašta izgovorio. Ja tvrdim da bi mu ona napolju u kafani flašom otvorila glavu. Curig*z je otišao, ali se on operisan i dalje valja i silikon mu još nije ispao. Neko kaže da sam ja želala prvu temu, ali nije ovo Marko Jarić - govorila je Milena.

- Rekla si da je on nju nazivao kravom s mrtvom nogom - dodao je Joca.

- Ja sam to više puta istakla. On je govorio da je moje ponašanje top da imaš ribu koja se sama pravda, a ona je promenio da sam psihopata jer je verovatno planira da me gasi kao što je nekad Aneli. Naša zvanična ozbiljna svađa je ptekla kad je on rekao da ja držim ovde drugaricu koja se valja kao krava bez jedne noge. Ja ne gubim ništa, a on je izgubio mnogo i to zna jer ne bi išao da me čačka. Sve bi imalo smisla da on nije sedeo sa mnom i ljubomorisao na Anđela, smrada koji bi me nabijao na zid i slao k*rčeve - rekla je Kačavenda.

- Ja jedva čekam da vidim Vanju i nadam se da ćemo jedan "Narod pita" da gostujemo Vanja, ja i kentaur. To će biti totalno raskrinkavanje - rekao je Janjuš.

- Ja sam žena s iskustvom i nisam budala i ovaj moron ne može tako da me predstavi. Ovaj smećer, mislim da ga je blam samog sebe, ali mora da tera do kraja. Čuj on se zaljubio u Vanju, u onog prepariranog punjenog fazana?! On je skočio na mene jer sam joj pozajmila pare, po što nije on pozajmio? Putovao po svetu, bio u Kini i tamo naučio kako se kaže da mu p*puše k*rac - nastavila je Milena.

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Autor: A. Nikolić