Evo ko je osvojio 24. mesto u Eliti 9: Takmičari ostali u šoku kada je Milan izgovorio NJENO IME (VIDEO)

Svi su ostali u šoku kada je Milan izgovorio ime osobe koja je ispala tik pred superfinale.

Voditelj Milan Milošević je ušao u Belu kuću nakon što je napravljen prvi presek glasanja u večerašnjem Finalnom izbacivanju.

Milan je pozdravio takmičare i krenuo da podiže ugoržene :

- Jedan od najugoženijih je Nerio - rekao je Milan.

- Malo su zakazali glasači, ali dobro nema veze. Videćemo gde ću ako ispadnem, ali ne brinem se, rešićemo nešto. Ja bih voleo da ispadnem posle Hane, bilo bi joj lakše da ode ona pa ja, voleo bih iskreno da uđem u superfinale - rekao je Nerio.

- Naredni ugorženi je Janjuš - rekao je Milan.

- Ovo je treći put da me dižeš, ne verujem da su glasači zakazali, ali znam da će sigurno biti angažovani u ponedeljak. - rekao je Janjuš.

- Janjuš je siguran u sebe, pokidao je sezonu, on ove godine nikoga nije vređeo, nije ulazio u ljubavne odnose, sve je ispunio što je hteo, a ovu sezonu je pocepao, poželala bih mu prvo mesto, ali naravno da sam ironična. Danas su komentarisali moj klip, jer nema dece, ali ja znam sve, a oni prave ironiju kao da su me se deca odrekla - rekla je Kačavenda.

- Naredni koji je ugrožen je Asmin Durdžić. - rekao je Milan.

- Danas ću ja da budem podignut, moji glasači su zakazali jer gledaju Mustafin stori pa nisu glasali, ali idem ja u top 2 - rekao je Asmin.

- Milane digni i Luku pa da budem sa svim tečama - dodao Je Nerio.

- Naredna koja je ugrožena je Matora, - rekao je Milan pa je podigao Minu Vrbaški i Boginju pa je rekao da Boginja sedne.

- Ovo je prvi presek u nizu večeras, a vreme je da spustimo još jednu osobu, a to je Janjuš - rekao je Milan pa je otkrio da su Asmin i Matora sigurni.

- Odlukom vaših glasova, večeras ispada Min Vrbaški - rekao je Milan.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.