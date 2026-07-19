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Ivana Vrbaški se uključila uživo u program: Mini pred celim svetom otkrila šta misli o Viktoru, pa podržala pomirenje nje i Bore Santane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Ana Radulović u studiju je ugostila Minu Vrbaški, koja je zauzela 24. mesto u finalu i tom prilikom govorila je o svom učešću u rijalitiju „Elita 9“. Međutim, u jednom trenutku dogodio se presedan kada se u program uživo uključila njena majka.

Ivana Vrbaški je otkrila da Bori Santani ne zamera ništa i da Mina Vrbaški treba da se pomiri s njim, dok je nešto kasnije priznala u kakvim je odnosima sa porodicom Viktora Gagića.

- Gde si ti meni? - upitala je Ivana.

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- Nešto si se ugojila, videla sam u klipu - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam kao grana. Čekam te kući - rekla je Ivana.

- Grešila sam, ali pusti me bar nemoj da budeš oštra prema meni - rekla je Mina.

- Naravno, kao što i nikad nisam. Nisam podnela tužbu protiv Bore i nikad ne bih to uradila. Njih dvoje trebaju da sačekaju da im se ohlade glave i da popričaju o svom odnosu. Svi smo mi u životu pravili gluposti i grešili. Bora je poludeo tamo jer je imao svojih problema - rekla je Ivana.

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- Je l' mislite da će i Viktor da razmišlja isto kao i vi? - upitala je Mina.

- Ja stvarno ne znam da li će on popustiti ili ne, to me ni preterano ne zanima. Mislim da niko ne sme da utiče na Minu što se tiče tih stvari - rekla je Ivana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mama, videla sam da si bila zajedno s tatom - rekla je Mina.

- Pojela sam se živa jer je on večeras otišao za Ameriku, klip je nastao sasvim spontano - rekla je Ivana.

- Nadam se da će se neke stvari rešiti. Mene zanima da li si dobra sa Viktorom porodicom? - upitala je Mina.

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- Čujemo se i viđamo se, super smo - rekla je Ivana.

- Sve te stvari koje su se događale, znam koliko je traumatično jer Viktorova porodica prvi put proživljava neke stvari - rekla je Mina.

- Mina, moram da te pozdravim. Volim te seko - rekao je Boris.

Foto: TV Pink Printscreen

- Volim te ljubavi. Viktor plače, nee - rekla je Mina.

- Zašto si sebi dozvolila da praviš greške u tom odnosu? - upitala je Ana.

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- Nisam shvatala ništa toliko ozbiljno i prešla sam iz jednog odnosa u drugi. Zavoleli smo se, stvarno verujem u nas - rekla je Mina.

- Svaka čast Mininoj mami kako je lepo rekla, moji roditelji veruju da ćemo se nas dvoje pomiriti kada ohladimo glave - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: N.P.

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