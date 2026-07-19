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Svestan da je izgubio sebe, ali uzalud: Alibaba priznao da ga niko neće odvojiti od Maje jer je voli, pa otkrio šta je danas video u očima svoje majke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pokušava da laže sebe ili gledaoce?

Voditelj Milan Milošević u Šiša Baru ugostio je Asmina Durdžića u Šiša Baru koji je govorio o svom odnosu sa Majom Marinković kada je priznao da li će ostati sa njom nakon ''Elite 9''.

- Asmine, šta ti je u glavi kada pomisliš na superfinale - rekao je Milan.

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- Mama i onaj klip, video sam u njoj danas veliku sramotu. Da sam znao da ću toliko da uništim svoju mamu, ne bih ušao ni za milion evra. Mislim da sam se ponašao nenormalno - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si se kleo u brata i njegovu decu da se nećeš pomiriti s Majom - rekao je Milan.

- Ja sam sebe ne prepoznajem, u besu sam mnoge stvari kažem. Ne znam šta se dogodilo sa mnom, nisam isti čovek kao sa ulaska. Skrenuo sam s puta i uopšte mi nije lako, ali ja mislim da svako u mojoj situaciji bi poludeo obzirom šta sam sve o sebi čuo od Aneli i Stanije - rekao je Alibaba.

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- Kako gledaš na to što Terza tvrdi da si mu očima pokazao da kupuješ mir sa Majom? - upitao je Milan.

- Mislim da ceo svet tako misli, ali ja ne kupujem mir sa Majom. Videćemo kad izađemo šta će biti - rekao je Alibaba.

- Šta se desilo sa Asminom sa ulaska? Izgubio si svaki stav i obraz - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo sam u odnosu sa Majom to pogazio. Ja ovde nisam ušao da rešim stvari za Noru jer sam znao da to nije moguće - rekao je Alibaba.

- Luka kaže da si najveći blam u rijalitiju - rekao je Milan.

- Drago mi je da je Luka najveći gospodin u rijalitiju, sve sam mu pokazao kada je bio sa Aneli i branio Groficu i Situ. Ja nikad nisam hteo da pokazujem slabost, a ono kako je meni u glavi i srcu nikad niko neće znati. Mogu samo da kažem da ko god je vređao moju porodicu, j*baću mu ja mater - rekao je Alibaba.

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- Taki se svaki dan slika sa žestokim momcima i stavlja uzvičnik - rekao je Milan.

- Ja neću sad da vređam Takija jer je Majin otac, niti želim da ga bijem jer ne može da se meri sa mnom. On ako ima potrebu da plaća sebi obezbeđenje, mene uplašiti ne može - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je tebi normalno da posle toliko godina čovek Maji ništa ne zamera? - upitao je Milan.

- Tvrdim da je njega sramota, video sam danas na klipu. Ja se njemu sad izvinjavam, ali mene moj otac nikad nije podržavao kad grešim. Nemam potrebe da Maju ostavim na ostrvu i da je ponižavam, ali napolju bude li mi pravila haos, to rešim za pet minuta - rekao je Asmin.

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: N.P.

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