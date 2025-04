Sofi ili Anđela?! Gastoz otkrio da može da vrati vreme s kojom bi ušao u vezu, nastao muk u Beloj kući! (VIDEO)

Priča istinu ili laže?!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' a voditeljka je pročitala naredno pitanje za Teodoru Delić.

- Je l' to fora neka da nonstop Bebici prebacuješ Aleksandru? Pa on je fenomen iskrenosti, dok s tobom to nije baš slučaj? - glasilo je pitanje.

- Ja njemu ne ljubomorišem, on meni ljubomoriše i to je činjenica. Ja sam sada slobodna i uživam - rekla je Teodora.

- Gledaoci sve vide - rekao je Bebica.

Naredno pitanje bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Da možeš da vratiš sedam meseci i da je Sofi bila učesnik, koju bi izabrao za devojku? - glasilo je pitanje.

- Ona baš nekako odskače jer je autentična, ali svkaako bih izabrao Anđelu jer me ona drži,a ovo sa Sofi bi me prošlo - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić