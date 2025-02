Bela kuća na nogama: Gastoz priznao da li bi ušao u vezu sa Sofi, nastao opšti karambol! (VIDEO)

Na meti novih napada!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Evo napokon imaš priliku reći Anđeli koliko ti je nebitna i da si sve napravio da je se rešiš ida kreneš na Sofi jer ti je to plan duže vreme. Problem ti je bio ti, a ne ona - glasilo je pitanje.

- Sad smo došli u situaciju da su gledaoci sve bili u pravu kad su me povezivali sa Sofijom i sa Enom, a sad su samu sebe demantovali. Ja nikad ne mogu da kažem da je meni Anđela nebitna. Ja Sofi ne želim da se približavam uopšte. Ja sam samo rekao da je lepa i tu se priča završava. Nikad ne bih ušao u nešto novo i ostavio staro, nego poboljšao staro, iako sam baš super krenuo. Nikad ne bih dozvolio da me Anđela ovde gleda sa drugom devojkom. Moje iskreno mišljenje je da je Sofi lepa i tu se priča završava. Nikad nisam tražio da vidim da li me ona radi - govorila je Sofi.

- Sofi je rekla da on zaljubljen u nju - dodao je Bebica.

- Ja stojim iza toga što sam ja rekao, a ne ona. Nemojte da zaboravite moju zaljubljenost u Keti i kako smo se češkali - poručio je Gastoz.

- Ja podržavam vezu Gastoza i Anđele do kraja, u svakoj vezi ima problema. Njima će Bebica da priča o problemima - vikao je Lepi Mića.

- Bebice, i za tvoju devojku ovde sumnjaju - dodao je Gastoz.

- Ja sam danas na pitanje sa kim bi Gastoz bio u kući navela i jednu i drugu, tako da si dobio odgovor - rekla je Anđela.

Autor: A. Nikolić