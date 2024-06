MIONA FLERTUJE SA STANISLAVOM: Ša izneo nove optužbe, ona mu priznala sve o odnosu sa bivšim dečkom! (VIDEO)

Pobesnela zbog novih napada!

Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša tokom podele budžeta svađali su se u dvorištu Bele kuće. Ona mu je priznala sve u odnosu sa Stanislavom Krofakom, kao i da li i dalje ima osećanja prema njemu.

- Imala sam dečka kog sam volela, sa kim sam htela svadbu i dete, sigurno nije mogao da bude rijaliti da nađem novog dečka. Ja sam mislila da sam čista, kad je došla Nova godina poremetilo me je kad su rekli da sam ispala džuklea. U početku sam želela da isteram na čistac, ti prvi si mi rekao da pričam sve kako je bilo, a onda je i on počeo da priča neke stvari i vrteli smo se oko istog. Šta ti tražiš sa mnom ako lažem, bezobrazna sam i nisam fina? - govorila je Miona.

- Ja ću lično da ti dam pare, neću hotele sa bivšim dečkom, pa pre bih se ubio. Ja ne mogu da verujem da tebe toliko vozi rijaliti - rekao je Ša.

- Budalo, onda bih se trudila da se pomirim sa bivšem, uzimala poklone i išla na Rajsko. Ljudi bi više onda cenili tu iskrenost i to što vide ljubav, nego što sam sa tobom koji teroriše. Ti ćeš meni da se zgadiš tim ponašanjem, a napolju ćeš da mi se izvinjavaš - govorila je Miona.

- Za svadbu sa bivšim? Hoćeš da me ocrniš, da bi oprala svoje - rekao je reper.

- Nemam šta da pričam više, rekao si svoje, a ja svoje. Dokazao si da si nesiguran, a kad nešto stegneš to pukne, a kad pustiš to je tu. Pitaj ga da li flertujem sa njim! Ti si meni rekao da on gleda u mene, lažovčino jedna - pričala je Miona.

