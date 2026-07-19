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Mora da čupa svoju ćerku iz ovoga kako zna i ume: Mina uputila Takiju hitno upozorenje, Maju mora da skloni od Asmina da se sutra ne bi kajao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Ana Radulović večeras je u studiju ugostila bivše takmičare ''Elite 9'' koji su bili tu kao i prethodnih večeri da govore o svim dešavanjima u Beloj kući mesecima iza nas.

Mina Vrbaški i Bora Santana komentarisali su odnos Asmina Durdžića i Maje Marinković kada je Mina uputila hitno upozorenje Takiju Marinkoviću da vadi svoju ćerku iz Asminovih kandži kako zna i ume.

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- Čije čestitke su vas danas najviše šokirale? - upitala je Ana.

- Mevlidina definitivno. Videlo se da ženi apsolutno nije dobro - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li se neko čuo sa Takijem danas? - upitala je Ana.

- Ja nisam, ali moram da vam kažem da mi je pre ulaska u rijaliti rekao Taki: ''Vuci je za kosu i radi šta hoćeš, samo je skloni od Asmina'' - rekla je Jovana pevačica.

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- Ja sad razmišljam da kažem, ali ću reći. Ja sam se danas čuo s jednim prijateljem koji je bio s Takijem, koji nije hteo da mi se javi jer sam navodno namestio priču za Maju i Filipa - rekao je Bora.

- Maja je izgubila sebe, zaboravila je kakav je pravi život i to treba da se leči. Maja je kvalitetna osoba i ima vrlina i mana, samo prosto mora da radi na sebi. Taki što pre mora da sklanja Maju od Asmina jer je taj odnos bolestan, završiće kao Ksenija Pajčin i Kapisoda - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: N.P.

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