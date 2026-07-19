Raskrinkavanje: Ivan siguran da Biljana Vujović ne podnosi Anitu, već je danas pozdravila u inat dušmanima! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku prokomentarisao sve aktuelne teme!

Ivan Marinković bio je naredni sagovornik voditelja Milana Miloševića i tom prilikom govorio je o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Da li si danas video čestitke? - upitao je Milan.

- Mi smo danas svi gledali izbezumljenu Mevlidu, ali ona gleda njegov i Majin s*ks svaki dan. Pored svih onih pljuvačina porodica, ne mogu da verujem da mu majka nije skrenula pažnju i nešto rekla. U kompletnoj situaciji ovoj mi je najveći folirant Aneli, koja je od svih prikupljala ono što joj odgovara. Ona se nije izborila ni sa jednom pričom, nju je Stanija deklasirala. Aneli kaže da je Grofica umetnica i da voli da se zeza i ja stvarno mislim da se zezala, ali je bila i provokacija za Asmina. Mogla je Sita da snimi glasovnu poruku i reci nešto, a mene neka osude svi jer ja jedva čekam da odem napolje da vidim kako ljudi gledaju neke stvari - rekao je Ivan.

- Šta misliš o Terzi i Sofiji? - upitao je Milan.

- Užas, blam. Jedino veće čudo su Maja i Asmin koji nam priređuju skandal. Terza i Sofija su toliko oslobođeni pritiska i teme, a toliko su se izblamirali. Oni su isti kao Maja i Asmin, samo što se ne tuku. Možda čak i odvratnije stvari izgovaraju nego Maja i Asmin - rekao je Ivan.

- Kako gledaš na Luku i Anitu? - upitao je Milan.

- Ja sam zaboravio da je Luka rekao da je ušao u vezu sa Anitom da bi zaboravio Aneli. Meni je najbitnije u vezi njih dvoje da ti kažem da ja Biljanu tačno znam i ona je danas na onom snimku bila najtužnija. Meni je Aneli rekla prošle godine dan posle Elite: ''Grofica neće očima da vidi Luku'', a setimo se priče da je Biljana terala Aneli koju nije podnosila i Luku da uđu u brak. Nek mi Bog oprosti, ali ja sam danas video da je ona pohvalila Anitu i celu tu priču preko one stvari. Ovo prvi put kažem, mislim da je tako apsolutno - rekao je Ivan.

- Šta očekuješ od njihovog odnosa? - upitao je Milan.

- Ja sam siguran da će Luka nju da ubedi da on treba da uđe sledeće sezone kako bi zaradio pare, sve ćeš videti. Zamisli šta će Anita napolju da radi Luki, on nju još nije upoznao - rekao je Ivan.

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Autor: N.B.