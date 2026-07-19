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Čeka ga na superfinalu: Dača najavio žestok obračun sa Takijem, unakazio Maju i Alibabu za sve pare! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Milan Milošević kao i proteklih noći, tako je i ove razgovarao sa takmičarima ''Elite 9'' u Šiša Baru o svim gorućim temama, a sada je stigao i Dača Virijević.

Dača Virijević se na samom startu osvrnuo na današnje čestitke porodica, a najveći utisak na njega ostavila je Grofica, majka Aneli Ahmić koja je po njegovoj priči iskoristila Noru (5) da isprovocira Hanu Duvnjak.

- Šta je danas na tebe ostavilo najjači utisak? - upitao je Milan.

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- Čestitke od Aneli definitivno i to što su nagovorili Noru da poruči ono Neriju. Zar se njena porodica nije borila za to da dete treba da bude sa majkom, kako onda kažu da dođe Nerio kući sa ćerkom? Gde je tu majka - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si ispratio Takija i Maju? - upitao je Milan.

- To su sve ista g*vna i Ahmići i Durdžići, takva foliraža da je to strašno. Smeće kao Asmin se nije rodio, a Maja je takva nimfomanka. Danas mi je na klipu izgledalo da će Taki da p*puši Asminu apsolutno. Ista g*vna, Taki ništa nije bolji kad spopada klinke od 20 godina - rekao je Dača.

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- Kako gledaš na Luku i Anitu? - upitao je Milan.

- Bila mi je čudna danas Biljanina rečenica da sam ja rijaliti igrač i da je kontaktirala mog oca. Anita i Luka su se raspravljali u rehabu, a Luka već dva dana baca fore Staniji. Danas joj priča kako je njegova mama ovo i ono - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: N.P.

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