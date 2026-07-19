Opa Viktore, već si krenuo u lov: Takmičari šokirani prizorom u kući Odabranih, kako će Mina Vrbaški reagovati na ovo? (VIDEO)

Odnos Mine Vrbaški i Stanije Dobrojević prošao je kroz razne turbulencije tokom svih meseci iza nas, a jedan od glavnih problema bila im je upravo Stanija Dobrojević oko koje su se svađali svakodnevno. Kako Mina nije mogla da izdrži navodno peckalice Stanije i Viktora, često je umela da vređa Staniju i vodi bitke s njom.

Obzirom da je Mina Vrbaški ove noći napustila velelepno imanje u Šimanovcima, mnogi su pomno pratili ponašanje Viktora Gagića koji je ovog jutra ćaskao upravo sa Stanijom. Ona se čak u jednom momentu i našalila na njegov račun, a Uroš Stanić nije mogao da izdrži da ih ne pecne oboje.

- Dačo, dođi sedi da ne bude čim je Mina izašla, odmah Viktor i ja sedimo zajedno - rekla je Stanija.

- Ma da - dobacio je Viktor.

- Opa Viktore, već si krenuo u lov? - rekao je Uroš.

- Dobro je da si seo Dačo, inače bi pola kuće ovde bilo - rekao je Viktor.

Podsećanja radi, Viktor Gagić je danas najavio okupljanje Mine Vrbaški i njegove porodice u Rumi prilikom čega će čak peći i prase.

- Sve su mi rekli. Zna majka da nije mesto za ovde da se javno zamera. Ako ima nešto da mi zameri zameriće mi privatno. Ja ova porodična okupljanja najviše volim, to je naš običaj. Srećan sam što ih vidim - rekao je Viktor.

- Divna porodica, na okupu su! Drago mi je. Svi se pribojavaju koji su u odnosu, gledamo kroz šta smo prošli - rekla je Mina,

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.