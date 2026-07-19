Noć totalnih preokreta: Mina Vrbaški zauzela 24. mesto, pa spustila loptu sa Borom, on otvorio dušu o Milici Kemez

Sve je spremno za veliko superfinale “Elite 9”, a tenzija među učesnicima, ali i milionskim auditorijumom koji iz večeri u veče prati dešavanja, dostiže vrhunac. Kako se završnica najgledanijeg rijaliti programa u regionu ubrzano približava, svako izbacivanje nosi posebnu težinu, jer odlučuje ko će dobiti priliku da se u finalnoj noći bori za prestižnu titulu pobednika i vrednu glavnu nagradu.

Kroz celu noć neizvesna dešavanja pratili su voditelji Milan Milošević i Ana Radulović, koji su saopštavali rezultate glasanja, razgovarali sa učesnicima i ispraćali one čije se učešće završilo tik pred veliko finale.

Bora Santana, progovorio je o svom učešću u ''Eliti 9'', nakon što su mu se utisci slegli, nakon čitavog dana koji je proveo van rijalitija. Naime, on je prokomentarisao odnos sa Urošem Stanićem, usled čega ni najmanje nije bio blagonaklon, ali se nadovezao i na svoju bivšu suprugu, Milicu Kemez. Naime, on je priznao da mu nije pao kamen sa srca zbog toga što je njen novi izabranik zapravo njegov bivši dobar prijatelj. On je otvorio dušu i priznao da vreme koje je proveo u rijalitiju nije bilo dovoljno da sve rane koje ima zacele.

Nakon što je usledio naredni presek, voditelj Milan Milošević saopštio je učesnicima ''Elite'', ko je naredna koja gubi trku za glavnu nagradu. Naime, odlukom publike, najmanji broj glasova dobila je Mina Vrbaški time je zauzela 24. mesto.

Nakon što je napustila ''Elitu 9'', Mina Vrbaški se čula sa svojom majkom Ivanom, koja je dala svoj sud o učešću svoje ćerke u najgledanijem rijalitiju svih vremena. Naime, ona je prokomnetarisala njen odnos sa Viktorom Gagićem, ističući da se čuje i viđa sa njegovom porodicom, ali je i podržala spuštanje lopte sa Borom Santanom.

Stanija Dobrojević je istakla da je tokom svog učešća u ''Eliti 9'' pročistila dušu od emotivnog brodoloma koji je doživela zbog odnosa sa Asminom Durdžićem, te je rešila da predvidi budućnost njegovoj vezi sa Majom Marinković.

Mina Vrbaški i Bora Santana komentarisali su odnos Asmina Durdžića i Maje Marinković kada je Mina uputila hitno upozorenje Takiju Marinkoviću da vadi svoju ćerku iz Asminovih kandži kako zna i ume.

Autor: S.Z.