Nisam gledao u kameru i plakao: Nerio otkrio zbog čega treba da pobedi, Dušica otkrila na šta je najviše ponosna u svom učešću! (VIDEO)

Kako se veliko superfinale rijalitija „Elita“ ubrzano približava, učesnici su dobili jedan od najvažnijih zadataka od početka svog boravka u Beloj kući.

Kako se bliži veliko finale rijalitija „Elita“, takmičari su dobili zadatak koji je izazvao brojne emocije u Beloj kući. Nakon punih 302 dana provedenih pod budnim okom kamera, učesnici su morali da sumiraju svoje učešće i osvrnu se na sve što su prošli tokom jedne od najburnijih sezona do sada. Naredni koji je izneo stav na ovu temu bio je Nerio Ružanji.

- Smatram da sam ja jedini, realni pobednik ''Elite 9'' i nadam se da ja kući nosim nagradu, iskreno da kažem. Imam dve vrline, koje su potrebne svakom čoveku na svetu, a to su iskrenost i bol ku ku*cu. Poštujem sve ljude oko sebe, poštujem sve religije, sve nacije i sve polove. Pozivam sve svoje glasače, počevši od Dubrovnika, pa nadalje, da glasaju za mene i budu uz mene. Ušao sam u rijaliti, sa svojom za*ebanom pričom i nikada me niste videli da plačem i gledam u kameru. Nikada nisam slomio ni šolju, ni tanjir, normalno sam se uvek ponašao i zbog toga sam veoma ponosan na sebe - rekao je Nerio.

- Pozdrav za sve koji me više i manje volite, pozrav svima vama. Do sada mi je pobeda bila najvažnija pobedam, takmičila sam se za našu zemlju i odnela brojne pobede, naravno, uz himnu naše zemlje, što je moj najveći ponos. E, sad, po prvi put, takmičeći se u ''Eliti'', pobeda mi nije najvažnija, najvažnije mi je to što nisam prešla neke granice, koje sam zacrtala sebi. Da, moje učešće nije savršeno, ali sam sve što sam porodici i prijateljima obećala, to sam i ispunila. Nisam ulazila u fizičke konflikte, nisam imala se*sualne odnose i to je moja pobeda - rekla je Dušica.

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Autor: S.Z.