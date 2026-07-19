MAJA JE BOLESNA U MOZAK! Asminovi roditelji dan pred superfinale žestoko o Maji i suočavanju sa Takijem: Moramo da ih rastavimo pre nego što se desi ONO NAJGORE!

Dan uoči velikog superfinala "Elite 9", roditelji finaliste Asmina Durdžića, Mustafa i Mevlida Durdžić, uključili su se uživo u emisiju "Premijera – Vikend specijal", gde su sa Jocom Novinarom govorili o sukobima koji su obeležili sezonu, odnosu njihovog sina sa Majom Marinković, ali i susretu koji ih očekuje nakon deset meseci razdvojenosti.

Mustafa se najpre osvrnuo na pretnje i javne sukobe roditelja pojedinih učesnika, poručivši da ne želi da učestvuje u takvim obračunima.

- Što se tiče pretnji koje upućuju roditelji učesnika, ja mislim da je to samo propaganda, mislim da nijedan roditelj neće prirediti takvu neprijatnost svojoj deci, to je ludilo nad ludilima, da se deca sramote šta roditelji čine. Mi ne treba da se poistovećujemo sa učesnicima "Elite", ljudi su tamo 10 meseci zatvoreni bez informacija, bez bilo čega... Mi, koji napolju imamo informacije, sve vidimo, da vodimo ratove? To je verovatno bilo poniženje za mog sina. Ja se neću spuštati na taj nivo. Ovde sam došao kao turista, da podržim svoga sina, da ga dočekam, tako dolaze verovatno i svi drugi ljudi - rekao je Mustafa.

On je istakao da sutra neće ulaziti ni u kakve sukobe, uprkos svemu što se prethodnih meseci događalo.

- Ponašaću se sutra sasvim normalno, kao da ništa nisam čuo. Gledaoci znaju da sam branio sve tri svoje snaje podjednako, i Maju i Aneli, Staniju, branio sam čak i Takija. To što je on izjavljivao ide njemu na dušu, mislim da na internetu nema ništa negativno da sam ja rekao o njemu da bih izazvao takve reakcije. Njemu je adresa njegova ćerka. Slažem se sa njim - mi tu vezu treba da prekinemo sa svih strana, pre nego što se desi, ne daj Bože, ono najgore. Ljudi nemaju kontrole, ona isprovocira njega ili on nju, sve je dobro dok postoji obezbeđenje tamo. Rastave ih, smire... Opasno je ako izađu vani, u civilizaciju, grad. Zamislite u Beogradu, u nekom restoranu, Maja prevrne sto, ili Asmin... - upozorio je on.

Kako kaže, upravo ga to najviše plaši.

- Toga se najviše bojim. Vani je drugi svet, a u rijalitiju imaju obezbeđenje, kontrolisani su. Vani su ljudi civili, svi će stati na stranu devojke, žene. Dešavaju se loše stvari, to treba sprečiti dok se ljudi ne izleče. Oboje treba da uzmu psihologa, da se savetuju, a ako Maja jednog dana bude bila osoba koja se može kontrolisati, nek se zabavljaju, druže... - dodao je.

"Maja je bolesna u mozak"

Ni Asminova majka Mevlida nije krila da nije zadovoljna sinovljevim izborom.

- Što se tiče Asmina i Maje, ja tu nemam ništa lepo da kažem. Nisam za tu vezu, ništa nisam videla lepo, ni dobro, da to može funkcionisati. Oni ne mogu da funkcionišu, nisu normalni. Nikada je nisam uvredila. Nek bude živa i zdrava, ali nek ide svako sa svojim životom - poručila je.

Ona se osvrnula i na prozivke koje su, kako tvrdi, stizale na račun njihove porodice.

- Takija nismo nikada uvredili, o njemu nisam ništa pričala, a on je nas nazvao Romima. To su lepi, dobri ljudi, ali mi nemamo veze sa tim - rekla je Mevlida.

Prisetila se i razgovora koji je vodila sa Asminom pre njegovog ulaska u rijaliti.

- Asminu se meri svaka reč. Kada je rekao da ide u "Elitu", rekla sam mu: "Nemoj, sine, nikog da vređaš, da psuješ majke, decu." Za Miću sam mu toliko puta rekla: "On je stariji čovek, sve i da ti kaže, kao da nisi čuo. Nemoj da imaš seks taj, jer gleda te i majka, tetka, sestra, snajka, deca... Celi svet, to ti ostaje za ceo život". On je obećao da to neće biti. Počeo je to raditi otkako je ušao sa Majom u vezu. On ne sme da gleda, da šeta, kako je sa njom u vezi, izgubio je tamo svakog prijatelja. Bili su svi normalni, razgovarali, družili se. Bio je perfektan, svi kažu, ali kako je ušao s tom ženom u vezu, ne da mu da diše! I šta ja sad, treba to da podržim? Ne podržavam! - bila je iskrena.

Na kraju je prokomentarisala i uvrede koje je, kako tvrdi, doživela od Maje Marinković.

- Ovo što je izgovorila za mene, Mustafu, za moju ćerku, za njega... Psuje me što sam obolela i operisana, a koliko sveta ima?! Ja sam, hvala Bogu, dobro, ja sam se izlečila, ali mislim da je ona bolesna u mozak. Psiha mi je u redu, jesam malo nervozna... Sutra ću svoje dete da vidim, ipak je to dug period, ali on poznaje mene, zna šta ja osećam prema njemu i kakav će to susret biti, a to ćemo gledati - zaključila je Mevlida.

Autor: D .T.