Puj pike, ne važi: Stanija i Kačavenda zaboravile na teške uvrede i prozivke, ponovo se druže kao da ništa nije bilo! (VIDEO)

Iako su u sukobu jedna drugoj svašta rekle izgleda da su izgubile pamćenje i nastavile da se druže!

Milena Kačavenda i Stanija Dobrojević do nedavno su imale ozbiljan sukob u kojem su pale jako teške reči, ali izgleda da je sve to palo u zaborav i da njih dve ponovo najnormalnije razgovaraju.

Naime, one su se srele na bazenu, a Stanija je odmah pohvalila Kačavendin ten, nakon čega joj je ona odgovorila i nastavila razgovor sa njom.

- Kako si nabacila boju ful - rekla je Stanija.

- Jesam zadnja dva, tri dana ali sam se baš sunčala - dodala je Kačavenda.

Podsećanja radi, Stanija i Kačavenda su zaratile kad je Dobrojevićea iznela sumnje da je Milena imala nešto više od dopisivanja sa Anđelom Rankovićem, ali da on zbog svojih muških kodeksa ćuti o tome i ne želi do kraja da je izda.

- Stanija je sad rekla da ona veruje da sam ja nešto imala sa Anđelom Rankovićem. Ja sam rekla da ona za mene misli da sam ološ i k*rvetina koja je stigla da u pauzi između sezona bude sa dva muškarca iz rijalitija. Vidim da im je glavni cilj da ja napadnem Staniju, a ja to neću da uradim. Naš odnos više ne može da bude isti. Ovo je jako ružno, ako je imala takvo mišljenje trebalo je da kaže. Vidimo se sa "Narod pita" sa telefonima. Preko mene ratove dobiti nećete, izvucite k*rčeve pa se mačujte - govorila je Milena.

- Ja nisam rekla da si ološ nego da sam došla do zaključka da ste bili zajedno, ali da on ima kodeks da to iznese - pričala je Stanija.

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Autor: A. Nikolić