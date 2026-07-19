Koriste svaki minut koji im je preostao: Aneli i Filip ne izlaze iz kreveta, svaki momenat koriste da razmenjuju nežnosti! (VIDEO)

Da li će napolju ipak pružiti jedno drugome šansu ili će njihovom odnosu stvarno doći kraj?

Filip Đukić i Aneli Ahmić poslednjih dana dosta vremena provode zajedno, iako je on otvoreno govorio da neće biti u vezi sa njom pošto ima dete, ali kako kaže i dalje je zaljubljen u nju.

Kako se bliži superfinale izgleda da im sve teže pada da vreme ne provode zajedno, zbog čega čak i dozvoljeno vreme za spavanje koriste da budu jedno sa drugim i uživaju u svakom momentu.

Oni su se danas odlučili da se osame u njenom krevetu u spavaćoj sobi, pa su sve vreme razmenjivali šale, a osmehe nisu skidali s lica.

Očigledno im jako teško pada što će uskoro doći trenutak kad više neće deliti zajednički prostor, a mnoge zanima da li će nakon završetka rijalitija uspeti da stave tačku na svoj odnos ili će Đukić napolju pogaziti svoje stavove i pokušati da bude sa Aneli u zvaničnom emotivnom odnosu.

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Autor: A. Nikolić