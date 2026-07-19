Ovo je prirodna kosa Maje Marinković: Mnogi je nikad nisu videli bez nadogradnje, evo kako zapravo izgleda! (VIDEO)

Marinkovićeva sija od sreće jer je konačno došao frizer da joj uradi remont kose!

Učesnica "Elite 9", Maja Marinković, danas je posetila frizerski salon koji se nalazi kod hotela na imanju u Šimanovcima, gde ju je sačekao njen dugogodišnji frizer kako bi joj uradio redovnu korekciju nadogradnje kose.

Maja je godinama prepoznatljiva po svojoj dugoj, gustoj kosi, a malo ko zna da gotovo nikada ne skida nadogradnju. Upravo zbog toga, trenuci poput ovog prava su retkost, jer se tada može videti kako izgleda njena prirodna kosa, što mnogi do sada nikada nisu imali priliku da vide.

Dok je frizer skidao stare pramenove i pripremao kosu za novu nadogradnju, Maja je strpljivo sedela u salonu, a ovaj nesvakidašnji prizor sigurno će preivući pažnju svih. Njena prirodna kosa bila je u prvom planu, što će sigurno biti na meti komentara, budući da je publika navikla da je viđa isključivo sa prepoznatljivom dugom frizurom.

Nakon detaljne korekcije i postavljanja novih pramenova, Maja je ponovo zablistala sa frizurom po kojoj je godinama poznata. Posle tretmana vratila se redovnim obavezama na imanju u Šimanovcima.

Ovakvi trenuci, kada Maja ostane bez nadogradnje makar na kratko, izuzetno su retki, pa ne čudi što su privukli veliku pažnju i onih koji su godinama pratili njen izgled, a nikada ranije nisu imali priliku da vide njenu prirodnu kosu.

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Autor: A. Nikolić