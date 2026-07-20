Tamo gde emocije dosegnu vrhunac, a granica između reči I dela često postaje tanka, sve to obeležilo je proteklih deset meseci u Eliti 9, a od samog ulaska učesnika na najpoznatije imanje u Šimanovcima 13. septembra, sukobi, rasprave I polemike koje su punile naslovnice, postali su neizostavni deo svakodnevnice megalomanskog projekta Pink televizije.

ASMIN OTVORIO SEZONU KARAMBOLOM S UROŠEM

Jedan od prvih sukoba koji je izazvao ogromnu pažnju javnosti bio je onaj koji se dogodio između Uroša Stanića i Asmina Durdžića. Naime, Uroš je u rijaliti kročio kao neko ko drži njegovu stranu, no, međutim, u međuvremenu se razočarao u Durdžića, pa je rešio da mu sve saspe u lice, što je dovelo do toga da sukob eskalira. Tokom ove rasprave, Asmin je rešio da Uroša "udari" tamo gde ga najviše boli, pa mu je tako razbio kofer sa šminkom u paramparčad, dok je obezbeđenje sve vreme bilo prisutno kako bi sprečilo da situacija dodatno eskalira.

SUOČAVANJE I KARAMBOLI ASMINA I ANELI - NACIJA ČEKALA NA OVO TRI GODINE

Dve godine, milionski auditorijum slušao je jednu stranu priče, priču Aneli Ahmić, koja je u Elitu 7 ušla otkrivši da joj je rijaliti zvezda Stanija Dobrojević preotela partnera. Nakon ovog perioda, Asmin Durdžić rešio je da uđe u Elitu i ispriča svoju stranu priče, što bi mnogi definisali kao "drugu stranu medalje", a njegov odnos sa Aneli i brutalne svađe, nekih od najžešćih se možete prisetiti u nastavku, kao i priča o njihovoj ćerki Nori su već skoro deset meseci glavna tema komentarisanja.

RASKID VERIDBE LUKE I ANELI

Optužbe I muk na najpoznatijem imanju u Šimanovcima zavladali su kada je sveže vereni par, Luka Vujović i Aneli, rešio da stavi tačku na svoj odnos. Njihova priča počela je pred kamerama tokom prethodne sezone, nakon koje su nastavili zajednički život I u spoljnom svetu, kada ju je on I verio na proslavi njenog rođendana, verujući da će njihova emocija opstati I van zidina rijalitija. Ipak, svakodnevnica je donela nove izazove, a ljubav nije uspela da odoli iskušenjima, pa su rasprave I svađe, kao I nova saznanja koja su šokirala javnost, postale još jedna od priča koje su obeležile najgledaniji rijaliti na ovim prostorima.

RAT LJUTIH RIVALKI STANIJE I ANELI

Nešto kasnije, vrata Bele kuće otvorila su se I za rijaliti zvezdu Staniju Dobrojević, koja je odmah po ulasku pokušala da zakopa ratne sekire sa Aneli. Međutim, iako je delovalo da bi dve ljute rivalke mogle da pronađu zajednički jezik, njihova prošlost ubrzo je ponovo isplivala na površinu, zbog čega su usledili novi sukobi I obračuni za crnim stolom, koji su njihovu priču učinili jednom od najturbulentnijih u sezonu.

PUCANJE PRIJATELJSTVA MAJE I STANIJE - OPTUŽBE I RASKRINKAVANJA

Na listu turbulentnih svađa I rasprava upisala se I Maja Marinković, koja je nakon dugogodišnjeg drugarstva sa Stanijom shvatila da joj se ipak dopada njen bivši verenik Asmin Durdžić, pa je tako stupila u ljubavnu vezu sa njim. Iako im Stanija nije bila prepreka u ovome, Maja je odlučila da stavi tačku na prijateljstvo sa Stanijom, pa joj tako tokom rasprava za crnim stolom, izrekne mnoštvo uvreda zbog kojih je javnost ostala nema…

EPSKI SUSRET BIVŠIH "KUMI" - RAT ANE ĆURČIĆ I MILENE KAČAVENDE

Novogodišnja poseta porodica učesnicima Elite donela je I jedan susret koji je javnost dugo čekala. Nakon tri godine, oči u oči našle su se nekadašnje prijateljice Ana Ćurčić I Milena Kačavenda, a umesto pomirenja usledila je prava rasprava. Njih dve nisu štedele reči, pa su tom prilikom iznele sve ono što su godinama čuvale I ono što znaju jedna o drugoj.

BEBICA I ĐUKIĆ U BRUTALNOM SUKOBU ZBOG TEODORE

Teodora Delić u Elitu 9 ušla je zajedno sa svojim dečkom Bebicom, kog je samo par dana nakon veridbe na Rajskom ostrvu prevarila sa Filipom Đukićem. Nakon nekoliko dana, Teodora I Filip su rešili da se udalje jedno od drugoga, što je Teodora iskoristila kako bi se vratila svom vereniku, a jedan od sukoba Bebice I Filipa dogodio se tokom radio emisije, kada su ušli u raspravu, a obezbeđenje je moralo da reaguje kako bi sprečilo da ovaj sukob ne eskalira.

NEKAD AFERA, DANAS RATNA NOGA - JANJUŠ I KAČAVENDA SE URNISALI UVREDAMA

Kačavenda je postala poznata širokom auditorijumu kada je tokom šeste sezone rijaltija "Zadruga" branila svoju tadašnju drugaricu u oglasavnjima za medije, a kroz rijaliti stekla je poštovanje mnogih učesnika. No, ipak, čini se da je to poštovanje ove sezone prestalo da važi, budući da je u aktuelnu sezonu ušla sa mnoštvo drugova, a iz iste izaćiće potpuno sama. Nakon nekoliko meseci boravka u Beloj kući, ona je rešila da otkrije milionima gledalaca da je tokom leta bila u ljubavnoj romansi sa Markom Janjuševićem Janjušem, što je prouzrokovalo njihove svađe koje I dan-danas nisu prestale.

TANKA JE NIT IZMEĐU LJUBAVI I MRŽNJE - BORA I ANASTASIJA SE ČAŠĆAVALI KAO NIKO NIKADA

Sa druge strane, gledaoci su Boru Santanu upamtili kao jednog od najhumorističnijih rijaliti učesnika, što, sudeći po dešavanjima u Beloj kući od 13. Septembra, to nije pokazao.On je stupio u ljubavnu vezu sa znatno mlađom Anastasijom Brčić, a iako je ovaj odnos delovao kao početak jedne prelepe ljubavne priče, on se ubrzo pretvorio u nešto o čemu ni jedno, a ni drugo nisu mogli da sanjaju. Svakodnevni sukobi, svađe, drame, suze, pa pored toga I pomirenja, samo su deo onoga što je obeležilo čitavu sezonu Elite 9 kada je ovaj dvojac u pitanju.

SVAĐE KOJE SU IZAZVALE TEKTONSKE POREMEĆAJE - ASMIN I MAJA PREVRNULI IMANJE, RAT PORODICA

Ljubavni par koji i dan-danas intrigira javnost, a koji je svojim sukobima, a posebno uvredama na račun porodica partnera koje su izneli, svojim svađama su demolirali kompletno imanje. Asmin i Maja, od ulaska u vezu, trudili su se da među njima vlada mir, no ipak, to je bilo kratkog daha, budući da otkako su prvi put zaratili, veoma često se obezbeđnje nalazilo oko njih, pa je čak u jednom momentu dvorište preplavilo obezbeđenje kako ovi sukobi ne bi eksalirali.

Autor: Nikola Žugić