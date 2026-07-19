Maja će čupati kosu s glave kad ovo čuje! Poršelina je demolirala i progovorila o Caru: Kanalizacija, najgora moguća ćerka (VIDEO)

Slađa Prošelina je gostujući u emisiji "Finalna izbacivanja" oplela kao nikada po Maji Marinković, svojoj bivšoj drugarici!

Voditeljka Ana Radulović nastavila je razgovor sa gostima u studiju, te su tako prokomentarisali odnos Asmina Durdžića i Maje Marinković.

- Danas smo gledali intervju Mevlide i Mustafe, Mevlida se složila da je Maja loša po Asmina. Kako komentarišete to - pitala je Ana.

- Ona je izjavljivala da bi Maju bacala u jezero i to, gledao sam to. Ja sam Maji postavio sada pitanje, lepo sam je pitao...Pravi prijatelj je iskren kada grešiš. Blamirala se, ovo njeno ponašanje, da ona nekome lomi stvari, one monstruozne izjave, to nije Maja. Asmin izvlači najgore iz nje - rekao je Luks.

- Slađo, družila si se sa Majom, voliš Staniju - rekla je Ana.

- Ja sam se izvinila Staniji Dobrojević, nemam problem da kažem izvini kada pogrešim, devojku maltretiraju. Šta ona radi Asminu i Maji Marinković?! Nije tačno da joj je najgore učešće, imala je najgore moguće izjave kada je pričala Anđeli Đuričić kada je bila ona sa Zvezdanom u kombinaciji. Asmin je ne podnosi organski, to je bilo i sa Stanislavom i sa Carem. Stanislav je prijavio policiji da ne može da priđe na 100 metara od kuće, mene je on zvao i rekao: "Znam da ćeš je voziti, ne prilazi, uhapsiće i tebe". Lomila je stvari, zvala je sve, Bilalovu majku je maltretirala...Tada je bila sa Bilalom u toj šemi, raskinula je sa njim i zvala me da idemo na more i ona je svako veče zvala Bilala, tj. njegovu majku da maltretira, znači, ona mora nekoga da maltretira. Vi nju ne možete da ostavite! U Maji su dve osobe, ona koju svi gotive, a druga je kanalizacija, najgora moguća ćerka, najgora moguća drugarica - rekla je Slađa i nastavila:

- Posvađale smo se zbog Filipa Cara, nije mogla da veruje da se on zaintresovao za mene. Kada više nisam drugarica, iako sam bežala od tog Cara, što da ne?! Maja se tako zavoza sa nekim, pa zove Filipa Cara, pa joj kažem: "nemoj da zoveš mog budućeg dečka Filipa Cara, a tvog bivšeg". Moram da kažem da on svaki put ima neko maltretiranje od nje, čim vidiš "nepoznat broj", to je ona. Ne, ona se nije zaljubila ni u Asmina, ni u Zvezdana, ona je u inat ušla u vezu Staniji Dobrojević, ona voli Filipa Cara i živi za njega. Njoj nije bitno ko je muškarac, nego da je ona treća osoba u tom odnosu - rekla je ona.

- Maja dok nije ušla u vezu sa Asminom nije ništa drugo radila ove sezone - rekla je Ana.

- Ona više nema sa kim da bude, 20 njih - rekla je Slađa.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs