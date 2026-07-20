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Klasičan monstrum: Maja dočekala svoju priliku da unakazi Staniju, bljuje vatru na sve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Darko Tanasijević tu je u ovoj spektakularnoj noći da razgovara sa takmičarima ''Elite 9'' i sazna njihove najveće tajne pred samo superfinale.

Maja Marinković bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o svađi sa Asminom Durdžićem, ali i Staniji Dobrojević.

- Majo, zbog koje stvari te najviše blam, a zbog kojih stvari si ponosna? - upitao je Darko.

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- Sramota me što smo dozvolili da imamo neke svađe koje nismo smeli sebi da dozvolimo. Ponosna sam na to što sam bar bila iskrena, kako god da okreneš. Smatram da sve što radim, radim iskreno i budem onakva kakva jesam. Naglasila bih lošiju stranu, jer to uvek više isplivava. Jako me sramota zbog svega što izgovaram u tim ljubavnim svađama - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tvoje prijateljstvo sa Stanijom je otišlo u nepovrat, kakvo sada mišljenje imaš o njoj? - upitao je Darko.

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- Mislim da je ona jedan monstrum. Kada sam slušala njenu majku videla sam da je sramota, dok je ona Maja gasira. Njen dolazak u ovu sezonu je totalni promašaj, pokazala je da je osoba koja žena nema ni obraza ni karaktera. Asmin joj je prevrnuo celu porodicu u svađi, a ona se njemu smeška. Pokazala je da ne voli decu, pokazala je da ne voli očeve kada je udario na Takija. Tako se ne ponaša dobar čovek u četrdeset godina - rekla je Maja

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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