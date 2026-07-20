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SLAVLJE U ELITI! Darko doneo šampanjac u Belu kuću, OVI učesnici su postali SUPERFINALISTI ELITE 9 (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon večerašnje emisije "Finalna izbacivanja" u kojoj su ispali Viktor Gagić, Tanja Stijelja Boginja i , voditelj Darko Tanasijević preostalim učesnicima saopštio je da su upravo oni postali superfinalisti Elite 9.

"Finalna izbacivanja" su se završila, a nakon što su u večerašnjoj emisiji ispali Viktor Gagić, Tanja Stijelja Boginja i Lepi Mića, voditelj Darko Tanasijević saopštio je da su preostalih 20 učesnika postali superfinalisti Elite 9.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ponosan sam na vas što ste dogurali ovako daleko, što ste izdržali sve izazove. Narod je izabrao baš vas dvadesetoro, neko od vas će odneti titulu pobednika. Ja imam jedno iznenađenje za vas, neka to iznenađenje uđe - rekao je Darko.

Preostali učesnici koji su postali superfinalisti su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

GLASAJTE ZA SVOJE FAVORITE - SUPERFINALISTE

Milica Mitrović, direktorka programa TV Pink, objavila je na svom instagram profilu kako možete glasati za svog favorita u Eliti, a to možete učiniti na sledeći način:

REDNI BROJ TAKMIČARA POŠALJITE NA BROJ DRŽAVE IZ KOJE GLASATE.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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