JOŠ POLA SATA DO SUPERFINALA! To što sam čuo od njih, nisam video ni na filmovima: Milan Milošević otkrio koji momenat je za njega bio najemotivniji ove sezone, a evo da li ima favorita za pobedu!

Devetu sezonu rijalitija gledaoci su pomno pratili, iščekujući rasplet brojnih životnih priča aktuelnih takmičara. Nakon tačno 309 dana, večeras, 20. jula, sa početkom u 21 čas na televiziji Pink, biće održano spektakularno superfinale.

Do spektakularnog superfinala ostalo je još svega nekoliko sati, a gledaoci koji su prethodnih deset meseci verno pratili program televizije Pink s nestrpljenjem iščekuju veliko finale. Tim povodom, voditelj Milan Milošević je za naš portal otkrio kako se oseća pred večerašnji spektakl.

Šta je za tebe obeležilo ovu sezonu i ostavilo najjači utisak?

- Definitivno su sezonu obeležili ulasci Neria i Stanije.Moram biti iskren da me je priča mladog Neria ostavila bez teksta i njegovo priznanje da mu je majka najveće zlo u životu. Daleko bilo, da se ne vraćam sa sav pakao koji su, kako kažu, prošli on i njegova partnerka Hana.

Koji trenutak je bio najemotivniji?

- Najveće emocije u meni je izazvala takođe pretužna priča Neria Ružanjija i njegove partnerke Hane, koja je i majka njegovog deteta. To što sam od njih čuo, nisam ni u filmovima video.

Da li misliš da će neki ljubavni par opstati nakon Elite?

- Nisam neko ko baš veruje u rijaliti ljubavi, jer ih obično realnost dokrajči, mada su me neki parovi demantovali. Što se ove sezone tiče, ne verujem ni u jedan par koji je trenutno u vezi, jer sam uveren da su svi sa partnerima koje ne vole.

Da li imaš tremu pred superfinale?

- Naravno da postoji pozitivna trema pred svako otvaranje i zatvaranje sezone, jer je velika odgovornost znati da te gleda nekoliko miliona ljudi. Posebno je napeto u superfinalu, kada bukvalno osetim svaki nemir učesnika, ali i tenzije koje se osećaju svuda u vazduhu. Nije lako ostati smiren...

Koga bi voleo da vidiš kao pobednika, a ko misliš da će pobediti?

- To pitanje mi postavljaju svakodnevno, ali odgovor je uvek isti. Nikada nisam navijao ni za jednog učesnika i nikada neću. Moj favorit je dobar i zanimljiv televizijski program. O pobedniku odlučuje narod i to je jedino ispravno. Ko god bude na tronu, to će biti zato što je narod tako rekao.

Autor: N.Panić