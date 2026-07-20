ONI SU SUPERFINALISTI ELITE 9! Sinoć je napravljen POSLEDNJI PRESEK pre noći odluke, troje VELIKIH FAVORITA napustilo Belu kuću! Ovo je za njih bio bolan udarac!

Posle 10 meseci borbe, suza, smeha, radosti i tuge došlo je vreme da se izabere pobednik, a o tome odluku donosi publika.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana su finalna izbacivanja, sa voditeljima Anom Radulović i Darkom Tanasijevićem. a dvadesetoro učesnika koji su i dalje u Beloj kući postali su superfinalisti i večeras će se boriti za glavnu nagradu i prvo mesto.

Pre nego što je saopšteno ko je dobio najmanje glasova publike, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao sa pojedinim finalistima. Na razgovor sa Darkom došla je Aneli Ahmić.

- Najviše se kajem kada sam završila sa Asminom u izolaciji i pričali o tim stvarima, spuštali loptu, zamazao me je. Susrela sam se sa njim nakon tri godine, ostali smo nedorečeni jedno drugom, volela sam ga još kada sam ušla u Elitu 7...Sad?! Ne postoje emocije. Jednostavno, koji je to mozak bio i šta je bilo u meni da dopustim tom čoveku da ima pristup meni?! Bila sam povređena u sedmici, govorila sam pre: "niko ne zna kako se osećam", ostavilo je to bol i trag na mene i nisam se videla sa njim. Otišla sam, isključila sam se i ta izolacija me boli i tu grešku neću sebi oprostiti. Meni je teško izgovoriti taj hotel, a na sebe sam ponosna jer sam sve ovo izdržala tri godine. Sve je bilo na meni, niko mi nije verovao ovde, napolju su mi ljudi verovali, ali napolju niko. Prozivao je mene, porodicu, kačio je Noru da nije njegova, da treba DNK - rasplakala se Aneli.

- Da li smatraš da si sa Asminovim ulaskom doživela svoju istinu ili misliš da tek sada ljudima ništa nije jasno - pitao je Darko.

- Mislim da sam dokazala moju istinu i to je moja pobeda, kada kažem da sam pobednica, pokazala sam ko je on za sve ono što smo pričali i govorili, počevši kada sam rekla da je on lažni milioner, da je on čovek koji zavaljuje ljude i firme. To nisu pare koje je on zaradio, sve što sam govorila za njih da su u lažnom odnosu zarad medija, ispostavilo se kao tako. Sve je sam pokazao svojim delima i ulaskom ovde, pokazali su za mene i on i ona i to je moja pobeda. Ja kada izađem, znam da sam dokazala svoju istinu! Ja se nadam da će on ući ovde ponovo, volela bih, da bih ga se otarasila

- Da li misliš da će se dogovori oko deteta realizovali - pitao je Darko.

- Neće...Ona meni jeste najpreča, njemu nije...Ja tada još nisam znala sto odsto da ću ući, kada sam potpisala ugovor, par puta sam mu napisala: "videćeš za sve", nikada nisam rekla da ću ući ovde, govorila sam mu: "polako, polako" i onda je bilo jako. Ja sam žena koju kada povrediš na takav način, neko da te izbaci iz kuće i da ti kaže da pokupiš prnje i stvari od Nore, zajedničke ćerke, to je bio moj način osvete. Niti sam koga ubila, niti sam koga unakazila, oboje su došli tu, uzeli lovu i zaradili. Što se nisu rastali u tom momentu kada su proživljavali te teške momente?! Šta je bilo sa mnom tih mesec i nešto dana kada sam smršala 10 ili 12 kilograma, kada sam odbrojavala dane da uđem ovde da ih ne gledam?! Zamisli kada mi je ovde bilo spasenje da spavam tri sata, a tamo sam iščekivala vremensku razliku da vidim šta će da objave, znala sam da ostavim telefon kod drugarice, da ponese telefon da ne gledam...Imala je tri godine da izađe iz toga, a nije. Njoj je sad kriva Maja Marinković, a ona je kriva meni. Karma je k*čka, stigla je karma za sve. Stigla je karma za to što je pokazala svetu s kim je imala posla iako je imala dno dna. Njega su ljudi znali kao manijaka prema tastature, nisu ga znali i gledali kako se ponaša prema meni - rekla je Aneli.

Maja Marinković bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o svađi sa Asminom Durdžićem, ali i Staniji Dobrojević.

- Majo, zbog koje stvari te najviše blam, a zbog kojih stvari si ponosna? - upitao je Darko.

- Sramota me što smo dozvolili da imamo neke svađe koje nismo smeli sebi da dozvolimo. Ponosna sam na to što sam bar bila iskrena, kako god da okreneš. Smatram da sve što radim, radim iskreno i budem onakva kakva jesam. Naglasila bih lošiju stranu, jer to uvek više isplivava. Jako me sramota zbog svega što izgovaram u tim ljubavnim svađama - rekla je Maja.

- Tvoje prijateljstvo sa Stanijom je otišlo u nepovrat, kakvo sada mišljenje imaš o njoj? - upitao je Darko.

- Mislim da je ona jedan monstrum. Kada sam slušala njenu majku videla sam da je sramota, dok je ona Maja gasira. Njen dolazak u ovu sezonu je totalni promašaj, pokazala je da je osoba koja žena nema ni obraza ni karaktera. Asmin joj je prevrnuo celu porodicu u svađi, a ona se njemu smeška. Pokazala je da ne voli decu, pokazala je da ne voli očeve kada je udario na Takija. Tako se ne ponaša dobar čovek u četrdeset godina - rekla je Maja

Voditelj Darko Tanasijević ušetao je u Belu kuću nakon što se oglasio prvo gong za večerašnju emisiju "Finalna izbacivanja", te je tako saopštio učesnicima ko je najugroženiji i čiji opstanak se nalazi pod znakom pitanja.

- Vreme je da nekome olakšam ovo veče, za sada. U ovom trenutku bezbedna je osoba koja se zove Hana. Posle Hane, može da sedne i Anđelo. Saopštiću ime finaliste koji je pošteđen u ovom trenutku, siguran za sada, a to je Ivan Marinković. Osoba koja će naredna sesti je Stanija Dobrojević. Bezbedna je, u ovom trenutku i osoba koja se zove Asmin Durdžić. Filip, Viktor, Sofija. Saznaćemo ko je slobodan i bezbedan u ovom trenutku, a to je Filip Đukić. Vreme je da saopštim da li se opraštamo od Viktora Gagića ili Sofije Janićijević. U ovom trenutku ću saopštiti da Elitu napušta Viktor Gagić - rekao je Darko.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazana rasprava Asmina Durdžića i Maje Marinković, kod voditelja Darka Tanasijevića u Šiša bar stigao je i Asmin.

- Da li ćete biti sramota da pogledaš Stanijinu majku u oči - pitao je Darko.

- Stvarno neće, jer je rekla da je Aneli za sve u pravu i da sam poželeo mom detetu smrt. Ne želim da me pozdravi, niti ja nju - rekao je Asmin.

- Zbog kojih stvari te je najviše sramota, a na šta si ponosan - pitao je Darko.

- Na šta sam ponosan?! Nisam mnogo dobrih stvari pokazao ovde, ali sam ponosan što sam izdržao psihički, što sam izneo rijaliti na leđima. Ponosan sam jer nisam nikada bežao odavde, Aneli je pričala najgore stvari o meni i porodici, pa bivša verenica Stanija, pa me je Maja unakazila psihički. I meni su psovali i majku i dete, nikoga nisam prvi psovao...Sramota me je reči koje sam izgovarao, verovatno i tih sek*ualnih odnosa koje sam imao, ako su bili tako brutalni - rekao je Durdžić.

Stanija Dobrojević bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o svojim neprijateljima u Beloj kući.

- Stanija, reci mi na šta si ponosna kada je u pitanju tvoje učešće u „Eliti 9“, a zbog čega te je sramota? - upitao je Darko.

- Generalno, ponosna sam na svoju hrabrost i na odluku da uđem i suočim se sa sveže bivšim verenikom. Ušao je ovde navodno da odbrani našu ljubav, a na kraju me izdao, prodao, prevario sa drugim ženama i ušao u vezu sa mojom tadašnjom drugaricom svega trideset sati nakon mog ulaska. Istrpela sam najstrašnije uvrede, na račun mene i moje porodice. Ponižavao me je kao ženu na svaki mogući način. O pokojnom ocu i nacionalnoj osnovi neću ni da govorim. - rekla je Stanija.

- Za čime žališ sad kad pogledaš svoje učešće - upitao je Darko.

- Žao mi je što taj moj ljubavni trougao nije do kraja raskrinkan i što se jedna osoba izvukla predstavljajući se kao žrtva, iako je i sama započela novu vezu čim je Asmin ušao u odnos sa Majom. Na sebe sam najviše ponosna zato što sam hrabra i borbena. Imala sam snage da pred milionima ljudi prođem kroz ozbiljan emotivni lom. Kao javna ličnost, svesno sam pristala da sve to bude javno. Ako me pitaš za sramotu, najveći blam je to što sam ikada bila sa Asminom. To je moj najveći poraz. Ali nije mi žao što sam ušla niti što sam ostala do kraja. Ovo je bila moja borba i moje čišćenje od loših partnera, loših prijatelja i loših ljudi. Nekad izgleda kao gubitak, ali kada iz života ode sve loše, napravi se prostor za nešto dobro. Žao mi je i zbog incidenta sa Urošem. To jeste deo mog karaktera. Anja me je tada provocirala u pabu, a Uroš je nastavio da ide za mnom i da me vređa. Rekla sam mu više puta da se skloni, a onda sam reagovala - rekla je Stanija.

- Da li opraštaš Asminu nešto? - upitao je Darko.

- Ne opraštam Asminu, jer mi je bio verenik tri godine. Ne opraštam ni Taši, jer mi je deset godina bila prijateljica. Ali ovi drugi ljudi meni nisu niko i ništa. Ne mogu da nosim mržnju prema nekome ko nije imao važnu ulogu u mom životu. Žao mi je što sam toj Mileni izgovorila te reči. Rekla sam jer je predstavljana kao jedna od najopasnijih osoba u kući, zajedno sa Asminom i Majom, a ja sam želela da pokažem da se nikoga ne plašim. Ipak, iskreno mi je žao zbog toga - rekla je Stanija.

Nakon što se, po drugi put začuo gong, koji je znak da je presek napravljen, voditelj Darko Tanasijević ušao je na najpoznatije imanje u Šimanovcima, te je tako saopštio ko su najugroženiji učesnici.

- Imamo Terzu, Janjuša, Boginju, Nerija, Aneli, Daču i Bebicu...Vreme je da poštedimo jednu osobu i da izgovorim ime osobe koja može da predahne u ovom trenutku, a to je Nerio. Još uvek šansu da ostvari veliki plasman u superfinalu ima Bebica. Dačo, Aneli, Boginja, Janjuš, Terza, saopštiću ime novog finaliste koji ostaje da se bori za svoje mesto, a to je Janjuš. Ostaju nam Terza, Boginja, Aneli i Dača, a u Eliti 9 ostaje da se bori za svoje mesto pod suncem osoba koja se zove Aneli. Ostaje i Terza! U Eliti 9 ostaje Dačo, Boginja - rekao je Darko.

Pošto se po treći put oglasio gong u večerašnjoj emisiji "Finalna izbacivanja", voditelj Darko Tanasijević je stigao u Belu kuću, kako bi saopštio ime učesnika koji ispada u ovom preseku.

- Napravljen je poslednji presek glasova za ovu finalnu noć, jedno od vas napušta zauvek Elitu sada i svi koji budu ostali postaju superfinalisti Elite 9. Na Rajskom ostrvu biće 20-oro veličanstvenih, 21 osoba se nalazi za crnim stolom. Za jednu osobu nema mesta u superfinalu, kada sam od početka večeri govorio glasačima i gledaocima da se ne opuštaju jer može doći do preokreta, nisam se šalio, a ovaj presek je to pokazao. Kada budem saopštio ime osobe koja zauvek napušta Belu kuću, biće vam to i jasno. Ugrožena je jedna osoba u ovom trenutku, a to je Maja Marinković - rekao je Darko.

- Prva osoba koja je bezbedna u ovom trenutku i koja može da predahne jeste Milena Kačavenda. U superfinalu naći će se i Maja Marinković. U igri su Luka Vujović, Ivan Marinković i Lepi mića, vreme je da prekratimo muke jednom musketaru, a to je Ivan Marinković. Zamoliću vas za apsolutnu tišinu, jer se pozdravljamo ili sa Lepim Mićom ili sa Lukom Vujovićem. Superfinalista nakon poslednjeg preseka u Eliti 9 je Luka Vujović - rekao je Darko.

Nakon večerašnje emisije "Finalna izbacivanja" u kojoj su ispali Viktor Gagić, Tanja Stijelja Boginja i Lepi Mića, voditelj Darko Tanasijević preostalim učesnicima saopštio je da su upravo oni postali superfinalisti Elite 9.

- Ponosan sam na vas što ste dogurali ovako daleko, što ste izdržali sve izazove. Narod je izabrao baš vas dvadesetoro, neko od vas će odneti titulu pobednika. Ja imam jedno iznenađenje za vas, neka to iznenađenje uđe - rekao je Darko.

Preostali učesnici koji su postali superfinalisti su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

Autor: R.L.