AKTUELNO

Zadruga

Samo da nije bilo ovih mojih bivših: Asmin sumirao utiske Elite 9 i otkrio šta bi promenio kad bi ponovo bio takmičar! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Durdžić progovorio o svojih 10 meseci u "Elite", a svoe bivše smatra najvećim kanalom!

Asmin Durdžić i Borislav Terzić Terza sedeli su u pušionici i sumirali utiske devete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu. Durdžić je otkrio i šta bi promenio kad bi ponovo ušao u "Elitu", ali u sebe sumnja da bi ustvari imao još gore ponašanje nego što je pokazao poslednjih par meseci.

- Ovo je bila lepa sezona, samo da nije bilo ovih mojih bivših budala - rekao je Asmin.

- Pa morali ste da se suočite, a možda nastavite i sledeće sezone - dodao je Terza.

- Ma da li si lud? Osramotio sam celu porodicu, mama mi se rasprada od sramote. Je l' treba da je sahranim? Za mene je ovo završeno. Ja kad bih ulazio ponovo u rijaliti bio bih skroz drugačiji - pričao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neko se nauči, a neko bude još gori - rekao je Terza.

- Ja bih verovatno bio još gori. Ko bi trpeo? Uroš me je provocirao - govorio je Asmin.

- On ide provocira ljude dok su u crvenom, pa j*bem mu mater, ali to zbog sebe ne treba da radiš. Ti ne znaš šta je on u sedmici radio. Njega samo treba ignorisati - pričao je Terza.

- Dača isto nema kočnice, on je opasniji nego mali Uroš. On samo govori za dete. Muškarcu kad tako nešto kažeš napolju, pa za to leti glava - dodao je Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Neka se javi Taki da mu dam brojeve svih mojih bivših! Stanija i Maja nižu uvredu za uvredom: Nećete dedi da kupite drva za zimu, pa se mrzne! (VIDEO)

Domaći

Alibaba uzvraća udarac: Zbog ovih reči Aneli ne bi bilo dobro, otkrio da li će Uroša Stanića goniti na sudu

Domaći

Žestok sud Zvezdana Slavnića: Ša ne bi bilo dobro od ovih reči, dao prognozu za pomirenje Mione i Stanislava! (VIDEO)

Domaći

ČETIRI SATA DO VELIKOG SUPERFINALA! NAJTEŽI MOMENAT ZA MENE BIO JE… Milan Milošević samo PAR SATI pred spektakularno SUPERFINALE sumirao utiske za Pin

Domaći

Ahmićke čiste decu kao da...: Asmin Durdžić urnisao Aneli i Situ, Janjušu najavio žestoki obračun posle Elite (VIDEO)

Domaći

Jedva sam čekao da ispratim ovu godinu: Darko Tanasijević otkrio kojih pet takmičara Elite bi pozvao na najluđi doček, a evo šta će poželeti u ponoć!