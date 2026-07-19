Samo da nije bilo ovih mojih bivših: Asmin sumirao utiske Elite 9 i otkrio šta bi promenio kad bi ponovo bio takmičar! (VIDEO)

Durdžić progovorio o svojih 10 meseci u "Elite", a svoe bivše smatra najvećim kanalom!

Asmin Durdžić i Borislav Terzić Terza sedeli su u pušionici i sumirali utiske devete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu. Durdžić je otkrio i šta bi promenio kad bi ponovo ušao u "Elitu", ali u sebe sumnja da bi ustvari imao još gore ponašanje nego što je pokazao poslednjih par meseci.

- Ovo je bila lepa sezona, samo da nije bilo ovih mojih bivših budala - rekao je Asmin.

- Pa morali ste da se suočite, a možda nastavite i sledeće sezone - dodao je Terza.

- Ma da li si lud? Osramotio sam celu porodicu, mama mi se rasprada od sramote. Je l' treba da je sahranim? Za mene je ovo završeno. Ja kad bih ulazio ponovo u rijaliti bio bih skroz drugačiji - pričao je Asmin.

- Neko se nauči, a neko bude još gori - rekao je Terza.

- Ja bih verovatno bio još gori. Ko bi trpeo? Uroš me je provocirao - govorio je Asmin.

- On ide provocira ljude dok su u crvenom, pa j*bem mu mater, ali to zbog sebe ne treba da radiš. Ti ne znaš šta je on u sedmici radio. Njega samo treba ignorisati - pričao je Terza.

- Dača isto nema kočnice, on je opasniji nego mali Uroš. On samo govori za dete. Muškarcu kad tako nešto kažeš napolju, pa za to leti glava - dodao je Durdžić.

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Autor: A. Nikolić