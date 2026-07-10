Neka se javi Taki da mu dam brojeve svih mojih bivših! Stanija i Maja nižu uvredu za uvredom: Nećete dedi da kupite drva za zimu, pa se mrzne! (VIDEO)

Bivše drugarice izvukle su najprljaviji veš jedna o drugoj, pominjale porodicu, bivše momke, a kamen razdora između njih dve je Asmin Durdžić.

Maja Marinković i Stanija Dobrojević nastavile su svoj verbalni sukob i kada se emisija završila, a Stanija je najviše pobesnela jer joj je Maja pokidala sandale.

- Pepeljuga će da te razvali ove sezone, da se pokaže tvoja nakaznost, koliki ste klošari i lešinari. Eto ti ga Aki, mogu da te kupim u spoljnom svetu i tebe i Takija klošara što prodaje cipele na buvljaku, to ti je karma k*rvo. To što ti je stan sumljiv, izgleda da si se j*bala sa tim čiji je stan, pa mu izbacila ženu i decu - vikala je Stanija.

- Aha, kao tvoja mama Slavica - rekla je Maja.

- Moraćeš još dugo godina da guliš kolena ovde da bi uzela neku paricu - rekla je Stanija.

- Zašto ti se deda mrzne, ne kupujete mu drva za zimu. Pisala si Asminu da ti kupi drva za zimu, tebe je tvoja zvala kod Hju Hefnera sa 18 godina - navela je Marinkovićeva.

- Bolje da te slao na fakultet, nego na k*rvanje u rijaliti, smećarko raspala. Ovo nikad nećeš imati. Pozdrav za Anu Korać, operisala si se po ugledu na nju, a sad hoćeš da joj uzmeš muža - rekla je Stanija.

- Pozdrav za Anu Korać, i za Soraju, to su ozbiljne ribe, a ti si baba u pokušaju - rekla je Maja.

- Taki ima najpoznatiju sutlijašicu u regionu. Neka se javi Taki da te isk*raju svi moji bivši, nikad nećeš biti Stanija - rekla je Stanija.

- Bolje ti pričaj koga j*be tvoj bata Sani, zašto ti je bata oćelavio, zbog seke k*rve - rekla je Maja.

Autor: R.L.