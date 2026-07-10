AKTUELNO

Zadruga

Neka se javi Taki da mu dam brojeve svih mojih bivših! Stanija i Maja nižu uvredu za uvredom: Nećete dedi da kupite drva za zimu, pa se mrzne! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bivše drugarice izvukle su najprljaviji veš jedna o drugoj, pominjale porodicu, bivše momke, a kamen razdora između njih dve je Asmin Durdžić.

Maja Marinković i Stanija Dobrojević nastavile su svoj verbalni sukob i kada se emisija završila, a Stanija je najviše pobesnela jer joj je Maja pokidala sandale.

- Pepeljuga će da te razvali ove sezone, da se pokaže tvoja nakaznost, koliki ste klošari i lešinari. Eto ti ga Aki, mogu da te kupim u spoljnom svetu i tebe i Takija klošara što prodaje cipele na buvljaku, to ti je karma k*rvo. To što ti je stan sumljiv, izgleda da si se j*bala sa tim čiji je stan, pa mu izbacila ženu i decu - vikala je Stanija.

- Aha, kao tvoja mama Slavica - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moraćeš još dugo godina da guliš kolena ovde da bi uzela neku paricu - rekla je Stanija.

- Zašto ti se deda mrzne, ne kupujete mu drva za zimu. Pisala si Asminu da ti kupi drva za zimu, tebe je tvoja zvala kod Hju Hefnera sa 18 godina - navela je Marinkovićeva.

- Bolje da te slao na fakultet, nego na k*rvanje u rijaliti, smećarko raspala. Ovo nikad nećeš imati. Pozdrav za Anu Korać, operisala si se po ugledu na nju, a sad hoćeš da joj uzmeš muža - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pozdrav za Anu Korać, i za Soraju, to su ozbiljne ribe, a ti si baba u pokušaju - rekla je Maja.

- Taki ima najpoznatiju sutlijašicu u regionu. Neka se javi Taki da te isk*raju svi moji bivši, nikad nećeš biti Stanija - rekla je Stanija.

- Bolje ti pričaj koga j*be tvoj bata Sani, zašto ti je bata oćelavio, zbog seke k*rve - rekla je Maja.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita pitanja gledalaca

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Asmin ne može da je zadovolji, i dalje ima emocije prema Caru! Učesnici ubeđeni da je Maja iz inata sa Alibabom, Stanija poručila: Taki je podržava da

Domaći

Na fotografiji Kijin oženjeni dečko iz žandarmerije?! Kaća Živković žestoko uzvratila bivšoj drugarici: Sa njegovom ženom je drugarica (FOTO)

Domaći

Ako je obukla rolku i prošetala do manastira misli da može oprati prljavu prošlost: Slađa Poršelina jednim potezom sravnila Minu sa zemljom, pa žestok

Zadruga

Hoće da ukrade muža Ani Korać, poznate dame čuvajte vaše momke! Stanija najavila EKSKLUZIVNO RASKRINKAVANJE, objaviće sva imena sa kojima je Maja bila

Domaći

Stanija se oglasila nakon Asminove tvrdnje da godinu dana nisu imali odnose: Razlog možete i sami da naslutite...

Zadruga

Moraš kao kuja da me na kolenima moliš da ti dam Akija! Maja PREZUPČILA kad ju je Stanija pecnula, HAOS U BELOJ KUĆI! (VIDEO)