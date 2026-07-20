JOŠ SEDAM SATI DO SUPERFINALA! Raskidi, veridbe, trudnoća, prevara sa transrodnom osobom.... Ove ljubavne priče obeležile su Elitu 9, neke ste sigurno zaboravili, a o nekima će se tek pričati!

Ljubavni parovi uvek privuku veliku pažnju pred kamerama, a čini se da ih je ove godine bilo nikad više. Velike ljubavi, more suza, platonske simpatije, prevare pred očima, raskidi veridba, ali i novi život stvoren pred kamerama, svega je bilo u ovoj sezoni.

Spektaklularna deveta sezona "Elite" počela je 13. septembra prošle godine kada se u Belu kuću uselilo više od 50 takmičara. Danas 20. jula 2026. godina u Eliti je ostalo 20 superfinalista i jedan od njih će biti pobednik.

Tokom ovih deset meseci takmičenja, ono što je obeležilo rijaliti svakako su ljubavne priče. kojih je ove sezone bilo na pretek.

Luka Vujović

Luka Vujović, ušao je kao verenik Aneli Ahmić, a onda je počeo njegov flert sa Majom Marinković. Nakon što je i Aneli ušla u kuću, Luka se razdvojio od Maje, ali vrlo brzo usledio je i njegov razlaz od Ahmićke.

Na kraju je Luka završio sa Anitom Stanojlović, sa kojom sada čeka i dete.

Aneli Ahmić

Ona je imala još turbulentniju priču od svog verenika. Osim što je raskinula veridbu na očigled nacije, Aneli se u rijalitiju suočila sa svojim bivšim partnerom Asminom Durdžićem, sa kojim ima ćerku.

Iako su bili na ivici rata, ubrzo su spustili lopte, pa se zamalo i pomirili.

Aneli je imala i ljubavno-prijateljsku priču sa Anđelom Rankovićem.

Tu su i njene zanimljive relacije sa Janjušem, sa kojim je bila u vezi pre nekoliko godina.

Na kraju izbor je pao na Filipa Đukića, sa kojim je i dalje u platonskoj ljubavi.

Anita Stanojlović

Anita je tokom ove sezone najviše ratovala sa svojim bivšim dečkom Anđelom Rankovićem, sa kojim je bila u velikoj ljubavi pre dve godine.

Intimne odnose je imala sa Filipom Đukićem, koji nije planirao da je prizna za devojku, zbog čega je nekoliko puta bila na ivici nernog sloma.

Na kraju je svoju sreću pronašla pored Luke Vujovića, sa kojim čeka devojčicu.

Janjuš i Vanja Živić﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Bivši košakraš poznat je po svojim ljubavnim avanturama, a mnoge žene iz Bele kuće pale su na njegov šarm i harizmu. Pored Aneli, Milene Kačavende, Sare Stojanović i ostalih sa kojima je povezivan, on je mirnu luku našao sa Vanjom Živić, sa kojom je ostao sve do njenog izbacivanja.

Milena Kačavenda i njeni momci

Kačavenda u rijalitiju nije imala simpatije, osim prema Janjušu, koje su joj se, po svoj prilici, na kraju obile o glavu.

Ipak, tokom ove sezone otkriveno je da je Milena navodno imala simpatije prema Asminu, ali i da je bila intimna sa Anđelom pre rijlitija.

Sara Stojanović

Rekorderka po broju muškaraca u koje je bila zaljubljena ili je imala nešto s njima je Sara Stojanović.

Janjuš, Miki Dudić, Murat, Ivan Marinković, Terza, Bora Santana, svi su oni u nekom trenutku bili Sarina velika ljubav, ali je iz Bele kuće izašla sama.

Sofija i Terza

Njih dvoje su u Eliti 9 doživeli pravi rolerkoster. Na početku su imali druge partnere, Terza je bio u vezi sa Minom Vrbaški, dok se Sofija muvala sa Milanom Stojičkovićem.

A onda je usledilo pomirenje, koje je sve njihove emocije izbacilo na površinu.

Tokom meseci imali su mnogo rasprava, svađa i pomirenja, a i dan danas njihov odnos nikome nije jasan.

Asmin i Maja

Definitivno najkontroverzniji par ove sezone. Oni su imali toliko okršaja, što verbalnih što fizičkih, da nikome nije jasno kako su opstali do kraja.

Iako su oboje bili intimni sa drugim partnerima, Maja sa Filipom Đukićem, a Asmin sa mnogo devojaka, na kraju su, posle šest meseci muvanja završili zajedno. A onda je počela kataklizma i za njih dvoje, i za sve oko njih.

Teodora i Bebica

Njih dvoje su ušli kao par, imali veridbu pred kamerama, a onda ga je ona prevarila sa Filipom.

Bebica je zbog toga napravio haos, uhodio ih i nasrnuo na Đukića, a onda se Teodora ponovo vratila svom bivšem vereniku.

I dan danas su zajedno i za sada im solidno ide u vezi.

Nerio i Hana

Bračni par koji ima i ćerkicu i koji je u rijaliti ušao da reši svoje porodične probleme, stigao je do samog kraja Elite. Nijh dvoje su imali manjih trzavica u odnosu, a najviše ih je poremetilo priznanje da je Nerio varao Hanu sa transrodnom osobom po imenu Fifi.

Dragana i Matora

Jedan od siguno najstabilnijih parova ove sezone definitivno su Dragana i Matora, koje nisu imale većih svađa ni problema, pa su od početka do kraja zajedno, jedna uz drugu gurale ovaj rijaliti.

Autor: R.L.