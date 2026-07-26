Ovi klipovi iz Elite 9 zapalili su Balkan: Od urnebesne trojke Toše, Janjuša i Uroša, preko neočekivanih ulazaka, do ŠOK obrta - pogledajte najviralnije snimke! (VIDEO)

Pre samo nekoliko dana završena je deveta sezona najgledanijeg rijalitija u regionu "Elita". Iza publike je deset meseci prepunih neočekivanih obrta, emotivnih lomova, skandala i trenutaka koji su za svega nekoliko minuta postajali viralni na društvenim mrežama i Jutjubu. Neki su nasmejali naciju do suza, dok su drugi danima bili glavna tema javnosti.

Jedan od apsolutno najgledanijih klipova svakako jesu klipovi Marka Janjuševića Janjuša i robota Toše. Njih dvojica su u jednom trenutku rešili da nasamare cimere, pa su zajedničkim snagama od takmičara izvlačili novac pod izgovorom da svi učestvuju u kupovini veš mašine.

Ništa manje pažnje nisu privukli ni njihovi videi sa Urošem Stanićem. Janjuš je preuzeo ulogu instruktora vožnje, Toša je glumio saobraćajnog policajca, dok je Uroš "polagao" vozački ispit u kartonskom automobilu.

Među najgledanijim klipovima našao se i onaj u kojem je Uroš Stanić bio potpuno oduzet od alkohola, dok su ga Janjuš i Filip Đukić presvlačili i pokušavali da ga smeste na spavanje. Upravo taj video se nalazi među najgledanijim snimcima sa "Elite 9" na Jutjubu.

Veliku pažnju izazvali su i pokušaji Stanije Dobrojević da Janjuša i Uroša nauči osnovama joge. Međutim, umesto ozbiljnog treninga, sve se pretvorilo u komične scene.

Pored zabavnih trenutaka, sezonu su obeležili i brojni šokantni ulasci. Jedan od najzapaženijih bio je dolazak Nerija Ružanjija, koji je ušao u "Elitu 9" kako bi prvi put javno izneo svoju stranu priče o odnosu sa majkom Sitom Ahmić. Kako je tvrdio, ona je svojevremeno pokušala da njegovu tada trudnu verenicu gurne niz stepenice.

Odmah nakon njega u Belu kuću stigla je i Neriova tetka Aneli Ahmić, koja je u rijaliti ušla besna zbog dešavanja između svog verenika Luke Vujovića i Maje Marinković.

Nakon raskida Aneli Ahmi i Luke Vujovića, jer je ona završila sa bivšim mužem Asminom u hotelu, Luka je uplovio u vezu sa Anitom Stanojlović. Nakon ulaska u vezu, oni su punom parom radili na bebi, a svega mesec dana nakon ozvaničenja veze ona je ostala trudna.

Jedan od najemotivnijih trenutaka bila je veridba Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić. Ipak, njihova sreća nije dugo trajala, budući da je Teodora nakon prosidbe čak dva puta prevarila Bebicu sa Filipom Đukićem. Uprkos svemu što se dogodilo, njih dvoje su uspeli da prevaziđu krizu i pruže svojoj ljubavi novu šansu.

Ogroman odjek izazvala je i potpuno raskrinkana afera Sofije Janićijević sa čak 41 godinu starijim Danetom, kojeg je oslovljavala svojim verenikom. Tokom sezone isplivali su brojni detalji njihovog odnosa, a posebno je viralan postao trenutak kada je posle deset meseci cela "Elita" prvi put videls Daneta, videla njihov poljubac, ali i vrele poruke koje su razmenjivali.

Pred sam kraj rijalitija ušla je i Stanija Dobrojević, čiji je tadašnji partner Asmin Durdžić završio u emotivnom odnosu sa njenom nekadašnjom drugaricom Majom Marinković.

Pred sam kraj "Elite 9" dogodio se i trenutak koji je iznenadio mnoge gledaoce, posle dugog perioda sukoba, Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić uspeli su da razmene osmeh. Upravo taj klip postao je jedan od najupečatljivijih završnih momenata sezone.

Autor: A.Anđić