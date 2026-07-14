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Dokazalo se kako je Asmin preko mene slao Maji čokoladice: Dačo se suočio sa svojim uspomenama, učesnici ga ismevali (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon punih deset meseci provedenih u rijalitiju Elita 9, učesnici imaju priliku da se prisete najlepših, ali i najtežih trenutaka koji su obeležili njihovo učešće.

Emisija “Gledanje uspomena” se nastavlja, a Ivana Šopić dala je reč Danilu Dači Virijeviću kako bi prokomentarisao svoje uspomene.

- Baš mi se sviđa što ste stavili klipove kad sam bio mali, kad sam bio u Pinkovim zvezdicama, deda nije živ, ali baba jeste. Svaki minut mi je važan koji provedem sa njom. Što se tiče ovoga, ovo je blam. Blamirao sam se i to je tako. Prošle sezone sam bio skroz drugačiji. Dokazalo se kako me je Asmin slao kod Maje da joj šaljem čokoladice - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Drago mi je da sam mu videla porodicu i sestricu. Odnos Mina i Asmin sam trpela da li će biti ili neće. Maja je i tad odibjala čokoladicu. Mislila sam da je sazrela i da će da vrti ovu budalu. Njemu se Maja stvarno svidela i Dača je tu provodadžisao. On je meni svoju ulogu objasnio. - rekla je Stanija.

- Ne kudim nikoga kad su uspomene - započeo je Anđelo.

- Svi automobili su moji - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Lepi, rentirani automobili. Nikad nisam video onu scenu Titanik. Od sad si Leonardo, nisi više Hasbula. - rekao je Anđelo.

- Popušiš mi k*rac prstenko jedan. Ajde nazad socijalni slučaju - rekao je Dača.

- Ovo je ono kao kad se ja dopisujem sa nekom ribom na Instagramju i dođe metar i dvadeset osam - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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