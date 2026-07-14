Nisam ja predvodnik ovog čopora, ja sam kolateralna šteta: Anđelo i Janjuš se zgražavaju svog odnosa sa Kačavendom! (VIDEO)

Nakon punih deset meseci provedenih u rijalitiju Elita 9, učesnici imaju priliku da se prisete najlepših, ali i najtežih trenutaka koji su obeležili njihovo učešće.

Emisija “Gledanje uspomena” se nastavlja, a Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi da prokomentariše svoje uspomene.

- To je ta sezona devet. Samir me je mnogo nervirao. Potpuno sam opuštenija, totalno mi je kul mogu ti reći. Konsultovala sam da sam mnogo zgodna. Ludo sam se zabavljala u sezoni devet - rekla je Milena.

- Nisam ja predvodik ovog čopora, ja sam koletarijalna šteta. Ništa me ne iznenađuje. Ima pravo da bude u bilo kom odnosu. To nije ništa strašno. Družili smo se, bilo je lepo, simaptično. Kad sam video taj odnos sa Anđelom, nije mi delovalo da hoće da mu se ostveti većš da joj je prijao na određen način - rekao je Janjuš.

- Fatalna žena. Ja ne vidim ništa ovde loše. Ne znam što se neki ljudi čide kad mi ovde živimo 10 meseci i normalno je da se neke teme prečešljaju. Ona je žena slobodna, nije više u braku - rekla je Maja.

- Nije mi ovo smetalno. Bilo m je najteže prvih mesec dana oko Mine. Ja sam već tada završila sa njim. Zakucavanje je bio hotel. Nije čak bilo u klupu gde ga Kačavenda ljudi tik do usta. Mnoge stvari sam propustila koje sam sad videla na uspomenama - rekla je Stanija.

- Sve što sam ovde pričao tako je bilo. Navlačila me je lepo. - rekao je Anđelo.

- Ja sam bila jako sumnjičava. On je ženskast za moj pojam, a ne muškarčina. Nema herca za Staniju, Aneli, a za mene tek ne ma herca. On može da se igra sa mlađim ženama gde je tu neki mu*o. Sad može da priča šta hoće - rekla je Milena.

- Videla sam da se poljubila sa Asminom na blic, pa ne znam da li su bili u vezi. Milena ima isti neki šablon gde prilazi, radi pedikir - rekla je Sofija.

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Autor: Teodora Mladenović