AKTUELNO

Zadruga

Nisam ja predvodnik ovog čopora, ja sam kolateralna šteta: Anđelo i Janjuš se zgražavaju svog odnosa sa Kačavendom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon punih deset meseci provedenih u rijalitiju Elita 9, učesnici imaju priliku da se prisete najlepših, ali i najtežih trenutaka koji su obeležili njihovo učešće.

Emisija “Gledanje uspomena” se nastavlja, a Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi da prokomentariše svoje uspomene.

- To je ta sezona devet. Samir me je mnogo nervirao. Potpuno sam opuštenija, totalno mi je kul mogu ti reći. Konsultovala sam da sam mnogo zgodna. Ludo sam se zabavljala u sezoni devet - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam ja predvodik ovog čopora, ja sam koletarijalna šteta. Ništa me ne iznenađuje. Ima pravo da bude u bilo kom odnosu. To nije ništa strašno. Družili smo se, bilo je lepo, simaptično. Kad sam video taj odnos sa Anđelom, nije mi delovalo da hoće da mu se ostveti većš da joj je prijao na određen način - rekao je Janjuš.

- Fatalna žena. Ja ne vidim ništa ovde loše. Ne znam što se neki ljudi čide kad mi ovde živimo 10 meseci i normalno je da se neke teme prečešljaju. Ona je žena slobodna, nije više u braku - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije mi ovo smetalno. Bilo m je najteže prvih mesec dana oko Mine. Ja sam već tada završila sa njim. Zakucavanje je bio hotel. Nije čak bilo u klupu gde ga Kačavenda ljudi tik do usta. Mnoge stvari sam propustila koje sam sad videla na uspomenama - rekla je Stanija.

- Sve što sam ovde pričao tako je bilo. Navlačila me je lepo. - rekao je Anđelo.

- Ja sam bila jako sumnjičava. On je ženskast za moj pojam, a ne muškarčina. Nema herca za Staniju, Aneli, a za mene tek ne ma herca. On može da se igra sa mlađim ženama gde je tu neki mu*o. Sad može da priča šta hoće - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Videla sam da se poljubila sa Asminom na blic, pa ne znam da li su bili u vezi. Milena ima isti neki šablon gde prilazi, radi pedikir - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

#Anđelo Ranković

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Marko Janjušević Janjuš

#Milena Kačavenda

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Emotivna ispovet Hane Duvnjak: Progovorila o svom učešću, istakla da se godinama bori sa velikim problemima, pa se osvrnula na odnos sa Neriom: Nisam

Zadruga

Moja pobeda će biti kad umem ćerkicu u naručje: Luka otkrio da je najponosniji jer će osnovati porodicu sa Anitom, Terza pozvao celu estradu i bivše f

Zadruga

NIJE POŠTEDELA LJUTU RIVALKU! Stanija poručila devojkama da se čuvaju sumnjivih tipova poput Asmina, pa optužila Aneli da je preko nje od sebe pravila

Domaći

Sve je spremno za spektakl: Za manje od dva sata počinje superfinale Elite, Milica Mitrović se oglasila iz Šimanovaca i pokazala bajkovitu dekoraciju

Zadruga

Ne plašim se svoje porodice, željna sam ih: Dragana završila u suzama zbog Matore, svi se pitaju da li im uskoro dolazi kraj! (VIDEO)

Domaći

Svi na Pink! Emocije će preplaviti Belu kuću! Počinju 'Uspomene', Milan Milošević ulazi u Elitu, a učesnici će se suočiti sa najvažnijim trenucima koj