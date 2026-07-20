JOŠ DESET MINUTA DO SUPERFINALA! Od novca zbog pobede u Eliti sam rešio probleme u životu! Godinu dana posle trijumfa Gastoz pozvao svoje fanove da glasaju za OVOG UČESNIKA: On je čovek sa velikom dušom!

Vreme je da narod i ove sezone izabere pobednika!

Nenad Marinković Gastoz odneo je pobedu prošle sezone u "Eliti 8", a sada se godinu dana kasnije prisetio svega i otkrio za koga ove godine navija.

Pre godinu dana trijumfovao si u Eliti 8. Šta ti je pobeda donela i koliko se promenio tvoj život?

- Život mi se nije promenio, ali su se promenile neke stvari u njemu. Imao sam taj kiks na Tajlandu, te sam nakon Elite rešio neke stvari da bi mi život nakon te pobede i novca bio koliko-toliko bolji i stabilniji.

Čime si osvojio gledaoce i šta misliš da je ono najvaznije sto publika vrednuje i na kraju ocenjuje, nagradjuje?

- Verujem da ne postoji čovek na Balkanu, a i šire, da ne zna ko sam ja, a ja da lažem i foliram niti umem, niti mi je bilo potrebno. Bio sam to što jesam i sa vrlinama i manama, zabavan i besan, vreo i hladan.

Koja priča iz Elite 9 ti je bila najšokantnija i na tebe je ostavila najjači utisak?

- Najviše za šta možemo da se uhvatimo ove sezone je rasulo između ekipe Aneli, Asmin, Maja, Stanija, Nerio i Hana. Takođe i Luka i Anita koja je u drugom stanju po drugi put i moj brat Filip koji nije bio trezan cele sezone. A ako izuzmemo sve te aktere, neko ko je bukvalno izdominirao ove sezone je robot Toša koji je bio skener za sve pare! Zamisli da ti najzanimljiviji lik bude robot… Pa ti posle vidi kolko je sati?!

Za koga ove godine navijaš u superfinalu, ko treba da pobedi?

- Ja za mog brata Filipa Đukića od sveg srca i nadam se da će moje burazengije da mi izađu u susret da ga odvedu do prvog mesta uz veliku sreću, jer donekle koliko god da ga volim, u mnogim situacijama je bio neutralan. Ali opet, oči su ogledalo duše koliko god je polupan ponekad. Jednostavno je čovek pun ljubavi sa velikom dušom, a to baš nisam mogao da vidim u ostalim takmičarima… Previše sujete, zavisti i ljubomore. Neka najbolji pobedi i nadam se da će i ovaj put narod izabrati pametno!

Autor: D.T.