Izlazim rasterećeno, srećno! Janjuš prezadovoljan svojim učešćem ove sezone, veruje u svoje glasače! (VIDEO)

Veoma je zadovoljan svojim učešćem ove sezone.

I Marko Janjušević Janjuš stigao je u Rajski vrt kod Drveta mudrosti i porazgovarao o svemu.

- Odlično sam, bilo je dosta puta kad sam kukao, a ovaj put ti moram reći da sam dobro - reako je Janjuš.

- Koji su najjači utisci iz ove sezone, da li ti je žao što si nešto uradio ili što nisi uradio - pitalo je Drvo.

- Ne bih izvdojio ništa da se kajem, prvi put izlazim rasterećeno i u dubini duše srećno - naveo je Janjuš.

Drvo ga je upitalo šta sada misli o svojoj relaciji sa Milenom Kačavendom.

- Niti sam bio u vezi, niti me interesuje, kao da se nikad nije ni desilo u životu, nemam niakvo viđenje - rekao je košarkaš.

- Šta je obeležilo tvoje učešće - pitalo je Drvo.

- Sve što treba u rijalitiju da se predstavi. U ovoj godini sam stvarno postao bolji čovek u rijalitiju. Nije mi više mesto da sa 40 i kusur godina sebe blamiram ovde, to više ne zaslužujem ni ja ni drugi. Mojim glasačima bih poručio da će jednog dana morati da gledaju drugog Janjuša jer sam im možda i dosadio. Hteo bih da sam ih zahvalim, nisam želeo da ih finansijski štetim, ali jaka je sezona i voleo bih da me podrže za sve godine rijalitija baš večeras - rekao je Janjuš.

Autor: R.L.