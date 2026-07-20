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Pokazao da je džentlmen! Đukić pomogao Aneli da se spakuje, sve džakove iznela iz paba! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Došlo je vreme da se iseli iz ovog prostora.

Superfinalisti se uveliko pakuju jer večeras napuštaju "Elitu 9", kada će biti proglašen pobednik najgledanijeg rijalitija u regionu.

Foto: TV Pink Printscreen

Aneli Ahmić krenula je sa iznošenjem svojih stvari iz paba, a njena simpatija Filip Đukić pritekao joj je u pomoć.

Đukić joj je pomogao da spakuje sve, a onda su nastavili da ćaskaju.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, superfinalisti devete sezone Elite su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

Autor: R.L.

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