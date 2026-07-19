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SADA JE SVE JASNO: Pevačica priznala da li je bila intimna sa Terzom, svi u šoku (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Došlo je vreme da progovori o njihovom odnosu i druženju

Voditeljka Ana Radulović je u večerašnjoj emisiji "Finalno izbacivanje" ugostila Saru Stojanović i Boru Santanu koji su prethodne večeri napustili Elitu, a sa njima su u stidiju bili Cimi, Milan Stojičković, Sandra Todić, Milosava Pravilović i Jovana Cvijanović. 

Foto: TV Pink Printscreen

Ana je uputala Jovanu Pevačicu da li je bila intimna sa Borom Terzićem Terzi:

- Terzi sada odgovara da se to desilo, a kada sam ja pričala, to mu nije odgovaralo. Kada je bio rođendan Velikog šefa, mi smo se tada intimno mazili, a onda je Dača bio vođa i delio je budžet, i ja sam tada rekla da smo bili intimni, da bih iznevirala nju, ali odnosa nije bilo. E sada kada sam ja napolju njemu odgovara da kaže da je bilo pa to govori - rekla je Jovana.

- Ja verujem da ste bili intimni - dodala je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

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