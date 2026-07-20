Debeli uzeo celu traku za sebe! Ni poslednji dan ne mogu bez svađe, Uroš DIGAO FRKU! (VIDEO)

Zaurlali i razdrmali celu Belu kuću.

Uroš Stanić digao je dreku u dnevnoj sobi jer niko nije hteo da mu da traku kako bi napisao svoje ime na džakovima sa sovjom garderobom.

- Debeli Asmin uzeo traku celu za sebe kao da je vibrator, meša sa bodi mistom - rekao je Uroš.

- Ja ću napisati karminom, boli me d*pe - navela je Hana.

- Asmin pomešao, nije vibrator nego traka, da može i to bi gurnuo u d*pe. Samo da izađem da ih ne gledam očima, ne mogu da smislim pojedine ljude - rekao je Uroš.

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Autor: R.L.