Vidimo kako te je Mevlida vaspitala: Uroš brutalno opleo po porodici Durdžić, Asmin ne gasi vređalicu! (VIDEO)

Tenzija zbog poruka poridica, Belu kuću trese novi sukob!

Tokom pauze za reklame došlo je do žestokog sukoba između Uroša Stanića i Asmina Durdžića. Uroš je razvezao jezik i brutalno unakazio Asmina, kao i njegovu porodicu, nakon video poruke koja je emitovana u Beloj kući.

Obezbeđeje je sve vreme bilo u prirpravnosti, kako ne bi došlo do okršaja između njih dvojice.

- K*rvin sine, j*bem li ti mamu - govorio je Asmin.

- Kako je bilo deci od advokatice kad si govorio da je skinula nevinost svom isnu? Ko j*be i tebe i Mustafu i Melvidu. Bilo je loše i mojoj mami dok si me maltretirao mesecima. Ima da se zabodeš u mišju rupu. Puca mi k*rac da ja žalim Melvidu, ko žali mene? Kako je mojoj majci bilo? P*čka jedna raspala. Kako je ona vaspital sina? Pa vidimo iz priloženog - govorio je Stanić.

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Autor: A. Nikolić