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Vidimo kako te je Mevlida vaspitala: Uroš brutalno opleo po porodici Durdžić, Asmin ne gasi vređalicu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tenzija zbog poruka poridica, Belu kuću trese novi sukob!

Tokom pauze za reklame došlo je do žestokog sukoba između Uroša Stanića i Asmina Durdžića. Uroš je razvezao jezik i brutalno unakazio Asmina, kao i njegovu porodicu, nakon video poruke koja je emitovana u Beloj kući.

Foto: TV Pink Printscreen

Obezbeđeje je sve vreme bilo u prirpravnosti, kako ne bi došlo do okršaja između njih dvojice.

- K*rvin sine, j*bem li ti mamu - govorio je Asmin.

- Kako je bilo deci od advokatice kad si govorio da je skinula nevinost svom isnu? Ko j*be i tebe i Mustafu i Melvidu. Bilo je loše i mojoj mami dok si me maltretirao mesecima. Ima da se zabodeš u mišju rupu. Puca mi k*rac da ja žalim Melvidu, ko žali mene? Kako je mojoj majci bilo? P*čka jedna raspala. Kako je ona vaspital sina? Pa vidimo iz priloženog - govorio je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

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