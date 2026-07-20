AKTUELNO

Zadruga

Hana plakala kao kiša jer nije imala haljinu za superfinale! Stanija i Sofija joj odmah PRITEKLE U POMOĆ! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

I ona će se večeras skockati od glave do pete.

Hana Duvnjak plakala je jer nije imala haljinu za superfinale, a Dača, Sofija i Stanija odmah su joj priskočili u pomoć.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nema Hana šta da obuče - rekao je Dača.

- Kako nema, koju veličinu nosiš - pitala je Stanija.

- Je l' imaš ti neku da vidimo - pitao je Dača.

- Hajde, probaj ovu, mnogo lepo stoji - rekla je Sofija.

- Ali nemam s*se - žalila se Hana.

- Velike s*se nisu više in, to je za p*rnićarke - rekla je Stanija.

- Neka nije, ja ću sad sve da uradim duplo - rekla je Sofija.

- Izvadi silikon, stavio biopolimer, izgledaćeš prirodnije - rekla je Stanija.

- Pa ja neću da izgledam prirodnije - navela je Sofija.

Nakon toga, Stanija je dala Hani svoju haljinu, koju je ona isprobavala i plakala.

- Ovo ti je baš lepo - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- To ti je to, moja la Slavka, la mama stajl. Mama mi se zove Slavica - rekla je Stanija.

Na kraju ju je Dobrojevićka zagrlila i utešila, a Hana se napokon malo smirila.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Zadruga

Spreman za Tetovo! Uroš ostavio sve u šoku transformacijom: Kao igračica oko šipke (VIDEO)

Domaći

VRIŠTI I SKAČE OD SREĆE NA TRIBINAMA: Evo kako se slavi pobeda Srbije u Parizu, pevačica usnimila ludu atmosferu na stadionu, a ona van sebe (FOTO)

Domaći

TOTALN HIT: Šok u pogramu uživo! Luka napravio transfomraciju, pa Alibabi uputio brutalnu provokaciju (VIDEO)

Domaći

SRELI SMO SE! BUDE PIJANIH NA LETU, NASTANE HAOS: Sandra Afrika uhvaćena skockana od glave do pete na aerodromu, progovorila o o Slobi Vasiću, pa spom

Showbiz

Šeron Stoun (66) prošetala vitku liniju: U uzanoj haljini s dubokim dekolteom dokazala da joj godine ne mogu ništa i zasenila mlađe koleginice (FOTO)

Zadruga

Baš mi je žao... Hana priznala zbog koje učesnice joj je krivo što nije ušla u superfinale! (VIDEO)