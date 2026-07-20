Hana plakala kao kiša jer nije imala haljinu za superfinale! Stanija i Sofija joj odmah PRITEKLE U POMOĆ! (VIDEO)

I ona će se večeras skockati od glave do pete.

Hana Duvnjak plakala je jer nije imala haljinu za superfinale, a Dača, Sofija i Stanija odmah su joj priskočili u pomoć.

- Nema Hana šta da obuče - rekao je Dača.

- Kako nema, koju veličinu nosiš - pitala je Stanija.

- Je l' imaš ti neku da vidimo - pitao je Dača.

- Hajde, probaj ovu, mnogo lepo stoji - rekla je Sofija.

- Ali nemam s*se - žalila se Hana.

- Velike s*se nisu više in, to je za p*rnićarke - rekla je Stanija.

- Neka nije, ja ću sad sve da uradim duplo - rekla je Sofija.

- Izvadi silikon, stavio biopolimer, izgledaćeš prirodnije - rekla je Stanija.

- Pa ja neću da izgledam prirodnije - navela je Sofija.

Nakon toga, Stanija je dala Hani svoju haljinu, koju je ona isprobavala i plakala.

- Ovo ti je baš lepo - rekao je Dača.

- To ti je to, moja la Slavka, la mama stajl. Mama mi se zove Slavica - rekla je Stanija.

Na kraju ju je Dobrojevićka zagrlila i utešila, a Hana se napokon malo smirila.

Autor: R.L.